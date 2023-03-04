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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رسائل كثيرة في الانبوكس من شركات مجهولة.. ماذا يحدث في الفيسبوك؟

رسائل الفيسبوك
رسائل الفيسبوك

حالة من الجدل والتساؤل أصابت مستخدمي الفيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تفاجأ الكثيرون بوجود رسائل ترسل إليهم من قبل شركات مجهولة.

تساءل العديد من مستخدمي الفيسبوك عن هذه الظاهرة الغريبة، التي انتشرت بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية دون تفسير أو سبب منطقي.

أعرب العديد عن تخوفهم من هذه الرسائل التي انهالت عليهم عبر "الماسنجر"، والتي قد تكون "هاكر" لاختراق حساباتهم، خاصة وأن مصدرها أو مرسلها مجهول وغير معروف.

رسائل الفيسبوك الأخيرة

لم يحدث الأمر بشكل فردي، حيث تعرض الكثير من مستخدمي الفيسبوك لهذه الظاهرة الغريبة منذ الأمس حتى الآن، حيث نشر الكثير من المتابعين العديد من المنشورات حول هذا الأمر.

تضمنت هذه المنشورات "اسكرينات" من الانبوكس الخاص بهم وبه العديد من الرسائل المرسلة إليهم من شركات مجهولة.

الكثير من هذه الرسائل إن لم يكن أغلبها، خاص بعروض مقدمة من شركات تسويق إلكتروني، تقدم للمستخدمين عروض عن التسويق لأنشطتهم ومجالاتهم، كما تدعوهم إلى الاشتراك في هذه العروض والاستفادة منها.

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ثغرة فيسبوك الجديدة

تبين بعد ذلك بالبحث والتدقيق عن هذه المنشورات الخاصة برسائل الفيسبوك الصحيحة، أنها جاءت نتيجة ثغرة داخل الفيسبوك تسمح للمعلنين من إرسال رسائل إلى العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.

الأمر الطبيعي هو أن المستخدم هو من يرسل للشركات للاستفسار عن عروضهم أو نشاطهم، إلا أن ثغرة فيسبوك الجديدة تسمح للمعلن الوصول إلى المستخدم وإرسال رسالة له عبر الماسنجر حتى وإن لم يرسل للشركة من الأساس.

ومن المقرر أن يتم معالجة وإغلاق هذه الثغرة خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل إدارة "ميتا" أو الفيسبوك، خاصة في ظل شكوى العديد من المستخدمين.

لم يتبين حتى الآن، أن هذه الثغرة تسببت في اختراق حسابات مستخدمي الفيسبوك، إلا أن العديد من الخبراء ينصحون المستخدمين بعدم فتح روابط أو لينكات غير معروفة، وذلك لحماية حساباتهم من الاختراق.

يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تعرض إلى العديد من الثغرات خلال الفترة الأخيرة أبرزها الثغرة الخاصة بزيادة عدد المتابعين على صفحات وحسابات مستخدمي الفيسبوك، فضلا عن الثغرة الخاصة بتوثيق الصفحات والحسابات الشخصية.

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