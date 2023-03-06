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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. البحوث الفلكية: هلال رمضان بين الرؤية العلمية والبصرية..«الإدمان وتأثيره على الشباب».. تفاصيل إطلاق مسابقة البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نقدم موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

معهد إعداد القادة ينظم الدورة التدريبية للمهارات القيادية ..اليوم
ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية أيمن عاشور وزير  التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة أكريم همام مدير المعهد، وإشراف حسام الدين مصطفى الشريف، عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، اليوم الدورة التدريبية للمهارات القيادية بعنوان "إعداد فريق تنظيم الفعاليات المختلفة" وذلك خلال الفترة من 6-9 مارس 2023، بمقر المعهد.

البحوث الفلكية تناقش هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة تثقيفية بعنوان (هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية) وذلك اليوم الاثنين   الموافق 13 مارس 2023 م، ويأتي ذلك في اطار الدور المجتمعى والبحثى المنوط به .

تعرف على آخر موعد للتقديم بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب 2023

أعلنت الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب عن فتح باب الترشح للجائزة لدورة العام 2023  (الدورة الواحد وأربعون) التي تبلغ قيمتها عشرين ألف دولار، وتمنح تقديرًا لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح، يؤدي نشره وتعميمه إلى الزيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محليًا وإقليميًا وعالميًا، ونشر ثقافة البحث العلمي.

 

 «الإدمان وتأثيره على الشباب».. تفاصيل إطلاق مسابقة البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة البحوث الاجتماعية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

التعليم العالي تطلق الاستراتيجية الوطنية بحضور رئيس الوزراء.. غدا
تطلق وزارة التعليم العالي والبحث ، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك غدا الثلاثاء الموافق 7 مارس بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي وعدد من الوزراء ولفيف من القيادات الأكاديمية والبرلمانية والشخصيات العامة .

 

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