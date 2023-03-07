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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نشرة خدمات صدى البلد| حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار اليوم

نشرة خدمات
نشرة خدمات

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عددا من الخدمات لقرائه، منها حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 7 مارس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

مواقيت الصلاة ليلة النصف من شعبان ويومها .. و5 كلمات مستجابة للصائمين

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ليلة النصف من شعبان ويومها، خاصة في الساعات الأولى من الليل والثلث الأخير والاستعداد لصلاة الفجر.

تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7 مارس

يشهد سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ومفاجأة فى عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم لدى محلات الصاغة المختلفة استقراراً كبيراً لتسجل نحو 1,213 جنيها لعيار 14 للبيع، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,560 جنيها للبيع. سعر الجنيه الذهب واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل عند 14,720 جنيها ، ليكون الفارق بين سعر اليوم وأعلى سعر وصل إليه خلال العام الحالي حوالي 480

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الثلاثاء 7 مارس

استقرت أسعار الدواجن اليوم بالأسواق، والمحلات التجارية بعد انخفاضات متتالية حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث وصل سعر كيلو الدواجن إلى 75 جنيها بعد أن كان سعرها 95 بالأسواق.

حالة هبوط نسبي.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم 7 مارس 2023

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الثلاثاء 7 مارس

شهدت اسواق أسعار الخضر والفاكهة والسمك اليوم استقرار فى تسعير المنتجات ليشهد اقبالا على الشراء ، ويبحث المواطنين عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء فى سوق العبور والذى يعد افضل الاماكن بيعا للخضر و الفاكهة.

الدينار الكويتي بـ 100 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7 مارس
يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

 

 

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم مواقيت الصلاة ليلة النصف من شعبان ويومها سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7 مارس أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

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