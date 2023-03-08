تصيبك بعدة امراض .. 5 علامات خطيرة تشير لإرتدائك حمالة صدر غير مناسبة

تعتبر حمالة الصدر من أهم قطع الملابس الأساسية التي لا غنى عنها في خزانة كل فتاة وسيدة.

وكشفت دراسة جديدة ، أن عدم إرتداء المرأة لحمالة الصدر غير المناسبة لها قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

أضرار إرتداء حمالة الصدر الغير مناسبة

وتابع الباحثون، أنه يجب على كل إمرأة إختيار لحمالة الصدر المناسبة، وذلك تدعم الظهر والصحة العامة، وفقا لما نشر في صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضح الباحثون، أن إرتداء حمالة صدر ضيقة جدًا يضغط على الثدي ويؤدي إلى ألم وانزعاج ينتشر إلى الأضلاع والكتف والظهر، بالإضافة إلى أن إرتداء حمالة الصدر الفضفاضة لا توفر الدعم الكافي، ما يؤدي إلى ألم الظهر والصدر وعضلات المؤخرة، وهو ما يتسبب في إرتخاء عضلات دعم الثديين، الأمر الذي يتسبب في ألم الرقبة والصداع النصفي.

وتابع الباحثون، بأن حمالة الصدر الضيقة تسبب تدهور الثديين؛ حيث إن ارتداء حمالة صدر مناسبة ومريحة تساعد أيضا في احتواء انسجة الثدي حتى لا ترتخي.

أضرار إرتداء حمالة الصدر الغير مناسبة

وأشار الباحثون، أن إرتداء حمالة الصدر الضيقة قد تترك الجزء العلوي من الجسم والرئتين تحت الضغط، ما يسبب الشعور بضيق التنفس، مما يؤثر على تدفق الحليب وإنتاجه، خاصة في حالة الرضاعة الطبيعية.

وأفاد الباحثون، أن إرتداء حمالة صدر ضيقة قد يتسبب أيضا في الضغط على الصدر، مما يؤدي ألى ألم جلد الثدي والحلمتين، وذلك لإن الأنسجة تصبح حساسة للغاية، مما يعني عدم تكيفها مع الضغط.

وحذر الباحثون، أن حمالات الصدر الضيقة قد تسبب تلف الأعصاب؛ حيث تؤدي الأعصاب والأوعية الدموية التالفة إلى آلام الرقبة وتنميل في الذراعين وحتى إلى اليدين، وذلك بسبب وجود أعصاب، مثل : الضفيرة العضدية، وهي شبكة من الأعصاب في الكتف ترسل إشارات إلى الذراعين واليدين؛ حيث يمكن الأمر علاجها باستخدام مرخيات العضلات ومضادات الالتهاب.

أضرار إرتداء حمالة الصدر الغير مناسبة

وأوضح الباحثون مجموعة من الحلول لإرتداء حمالة الصدر المناسبة، ومن ابرزها :

_ القيام بإرتداء حمالة الصدر التي تناسبك، لذا من المهم قياس حجم صدرك كل 6 -12 شهرًا وليس كل 5 سنوات، وذلك لإنه يتغير على مر السنين وحتى على مدار الشهر بسبب التغيرات الهرمونية.

_ يجب خلع حمالة الصدر بمجرد الوصول إلى المنزل، وعندما تفعلين ذلك قومي بتدليك ثدييك وكتفيك وصدرك برفق للمساعدة على استرخاء العضلات.

_ التحرك بشكل مستمر لتجنب آلام الظهر والكتف؛ حيث أن الجلوس والبقاء في نفس المكان يتسبب في مشاكل لفقرات الظهر.