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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اذهب للدكتور فورا.. أعراض تؤكد إصابتك بنقص فيتامين د

صدى البلد

عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين (د) من خلال أشعة الشمس أو التغذية ، فإنه يعاني من نقص فيتامين (د). 

يُطلق على فيتامين د أحيانًا اسم فيتامين أشعة الشمس لأن جسمك يصنعه من الكوليسترول عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس.يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى فقدان كثافة العظام وهشاشة العظام وتمزق العظام وفقا لindia.com

 

تلقى هذا الفيتامين مؤخرًا الكثير من الاهتمام بسبب مشاركته في الصحة المناعية ، ولا سيما COVID-19. كما أنه حيوي لصحة العظام ومجموعة متنوعة من وظائف الجسم الأخرى. 

 

نقص فيتامين د هو نقص فيتامين د متكرر يسبب مشاكل في العظام والعضلات.

 يمكن أن يؤثر هذا النقص في الجسم على أي شخص ، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة والأطفال والبالغين. مع وضع ذلك في الاعتبار ، لا يزال من المفيد معرفة العلامات والأعراض التي يجب البحث عنها.  

 

أعراض نقص فيتامين د في الجسم 


التعب العضلي
وجع العظام
تشوهات المفاصل
قد يؤدي نقص الفيتامينات الخفيف عند الأطفال إلى ضعف العضلات أو ألمها .
كثرة المرض أو العدوى
التعب والإرهاق
آلام العظام والظهر
تساقط الشعر
ألم عضلي

هشاشة العظام نقص فيتامين د نقص الفيتامينات فيتامين أشعة الشمس نقص الفيتامينات أ نقص الفيتامين

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