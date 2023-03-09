اذهب للدكتور فورا.. أعراض تؤكد إصابتك بنقص فيتامين د

عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين (د) من خلال أشعة الشمس أو التغذية ، فإنه يعاني من نقص فيتامين (د).

يُطلق على فيتامين د أحيانًا اسم فيتامين أشعة الشمس لأن جسمك يصنعه من الكوليسترول عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس.يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى فقدان كثافة العظام وهشاشة العظام وتمزق العظام وفقا لindia.com

تلقى هذا الفيتامين مؤخرًا الكثير من الاهتمام بسبب مشاركته في الصحة المناعية ، ولا سيما COVID-19. كما أنه حيوي لصحة العظام ومجموعة متنوعة من وظائف الجسم الأخرى.

نقص فيتامين د هو نقص فيتامين د متكرر يسبب مشاكل في العظام والعضلات.

يمكن أن يؤثر هذا النقص في الجسم على أي شخص ، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة والأطفال والبالغين. مع وضع ذلك في الاعتبار ، لا يزال من المفيد معرفة العلامات والأعراض التي يجب البحث عنها.

أعراض نقص فيتامين د في الجسم



التعب العضلي

وجع العظام

تشوهات المفاصل

قد يؤدي نقص الفيتامينات الخفيف عند الأطفال إلى ضعف العضلات أو ألمها .

كثرة المرض أو العدوى

التعب والإرهاق

آلام العظام والظهر

تساقط الشعر

ألم عضلي