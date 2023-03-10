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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 90 ألف جنيه .. اركب جيب شيروكي مستعملة

جيب شيروكي موديل
جيب شيروكي موديل 1997

تعتبر السيارة جيب شيروكي واحدة من اقوى اصدارات الصانع الامريكي المخضرم، والتي تتمتع بقدراتها القوية في التعامل مع الطرق الوعرة، وبعض الظروف المناخية، إلى جانب تصميمها الخارجي العملاق، والذي يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة.

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وضمن اصدارات سيارات جيب التي تتصدر محركات البحث، ولعدد من الصفحات المتخصصة في مجال بيع وشراء السيارات المستعملة، ظهرت النسخة جيب شيروكي موديل 1997، والتي تأتي بمحرك 6 سلندر، سعة 4000 سي سي.

جيب شيروكي موديل 1997

وينتج هذا المحرك قوة اجمالية قدرها 190 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الرباعي، بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، وتأتي هذه السيارة في اصدارات اخرى بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، بقوة 130 حصانا.

جيب شيروكي موديل 1997

وبلغ سعر السيارة جيب شيروكي موديل 1997، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، نحو 100 الف جنيه، وهو بالفعل متوسط اسعار السيارة في سوق المستعمل، حيث تتراوح اسعارها بين 88 الف جنيه وحتى 120 الف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة والتجهيزات الخاصة بها.

جيب شيروكي موديل 1997

وتعتمد السيارة في تصميمها الخارجي على مقدمة مدببة، مع مصابح أمامية مربعة الشكل، وشبكة علوية في الكثير من السيارات، بالاضافة إلى جنط رياضي أو قياسي، ومفهوم رباعي الابواب، إلى جانب مساحة خلفية متعددة الاستخدام، ومكان مخصص للعجلة البديلة.

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