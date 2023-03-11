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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وسط الثلوج.. وعد السعودية تتألق بإطلالة شتوية ناعمة.. شاهد

المطربة وعد السعودية
المطربة وعد السعودية

نشرت المطربة وعد السعودية، مجموعة من الصور، ونشرتها عبر خاصية الأستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت وعد بإطلالة شتوية ساحرة.

 

تفاصيل إطلالة المطربة وعد السعودية

 

تألقت المطربة وعد، ببنطال باللون الأبيض، واختارت عليه تي شيرت باللون الابيض، وارتدت عليه جاكيت باكمام طويلة باللون الأخضر، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية وجذابة.
 

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة وعد على رفع خصلات شعرها إلى الوراء وترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وذلك بتسريحة أنشابية وناعمة.

 

المطربة وعد

 

ووضعت وعد، بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والكحل الأسود والآي شادو بألوان ترابية تتناسب مع لون بشرتها.

 

المطربة وعد

 

واختارت وعد بعض الإكسسوارات المميزة واللافتة، وقامت بارتداء خاتم باللون الفضي، ونظارة شمسية باللون الاسود، وهو تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

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