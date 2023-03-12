آداب القاهرة تنظم ندوة بعنوان «تمكين الأشخاص ذوى الهمم»

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن ندوة بعنوان “ تمكين الاشخاص ذوى الهمم” ، وذلك تجربة الدكتورة ايمان كريم المشرف على المجلس القومى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فى إطار سلسله من الندوات علاقة الطالب بالاستاذ - علاقة الاستاذ بالطالب -تنمية مستدامة

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و إشراف الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الاداب جامعة القاهرة.

جامعة القاهرة

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفد مؤسسة AQAS للاعتماد الدولي لكلية الإعلام، بحضور الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، والدكتورة هبه السمري عميدة كلية الإعلام الأسبق.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة هي كلية تمثل نموذجًا استرشاديًا للكليات الأخرى وتُعد أساس كليات الإعلام في العالم العربي والشرق الأوسط، وساهمت في إنشاء العديد من كليات الإعلام بمصر والوطن العربي.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة هي أول من وضعت أسس البحث العلمي في المجال الإعلامي وتحرص على التطوير المستمر لسد الفجوة مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم، مشيرًا إلى قيام الجامعة بتطبيق مقرر التفكير النقدي على كافة الكليات وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لطلاب كلية الإعلام حتى يمتلك الطلاب عقلية نقدية ويستطيعون التمييز بين ما هو حقيقي وما هو زائف في المجال الإعلامي، بالإضافة لمشروع الجامعة لتطوير العقل وتغيير طرق التفكير وتأسيس خطاب ديني جديد