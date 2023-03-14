الآثار الجانبية لتناول الملينات.. ودورها في خسارة الوزن

الملينات هي نوع من الأدوية التي يمكن أن تساعد في علاج الإمساك يتم وصفها عادةً إذا فشلت تغييرات نمط الحياة ، مثل تناول المزيد من الألياف وشرب الكثير من السوائل وممارسة الرياضة بانتظام ، في حل المشكلة.

وفقا لما نشره موقع يولد سكاى في السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة في استخدام المسهلات لفقدان الوزن يلجأ الكثير من الناس إلى المسهلات عندما يحتاجون إلى إنقاص الوزن بسرعة، ولكن هناك مخاوف جدية بشأن سلامتها وفعاليتها .

الملينات هي الأدوية التي تحفز حركة الأمعاء أو تلين البراز لتسهيل المرور. غالبًا ما يتم وصفها لعلاج الإمساك ، وهي حالة ناتجة عن حركات الأمعاء المتقطعة أو المؤلمة أو الصعبة، تنقسم الملينات إلى عدة فئات مختلفة تعمل بطرق مختلفة. هذه هي الأنواع الأكثر شيوعًا:

الملينات المنبهة

المسهلات الأسموزية

المسهلات المكونة للكتل

المسهلات المالحة

هل الملينات صحية لخسارة الوزن؟

الملينات ليست صحية لفقدان الوزن ليس هناك شك في أن تعاطي الملينات أصبح شائعًا بشكل متزايد بين أولئك الذين يتطلعون إلى فقدان بسرعة، تقدر بعض الدراسات أن أكثر من 4٪ من عامة الناس يتعاطون الملينات .

تعمل الملينات عن طريق سحب الماء من الجسم إلى الأمعاء ، مما يسمح للبراز بامتصاص المزيد من الماء ، مما يسمح له بالمرور بسهولة أكبر. ينتج عن هذه الطريقة فقدان الماء فقط من خلال البراز ، وهو أمر غير صحي بأي شكل من الأشكال.

حاليًا ، لا يوجد بحث يشير إلى أن استخدام الملينات يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل دائم.

لاً من ذلك ، يمكن أن يسبب آثارًا جانبية خطيرة مثل الجفاف ، واختلال توازن الكهارل ، وقد يؤدي أيضًا إلى الاعتماد .

ما هي الآثار الجانبية للملينات؟

من الآثار الجانبية الشائعة لاستخدام الملينات الجفاف الشديد . يحدث هذا لأن العديد من المسهلات تسحب الماء من الأنسجة الأخرى إلى الأمعاء ، مما يؤدي إلى زيادة فقدان الماء من خلال البراز يمكن أن يؤدي استخدام الملينات إلى تغيير توازن الإلكتروليت في الجسم ، مما يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية الضارة ، مثل التعب وآلام العضلات وخفقان القلب.

ارتبط استخدام الملين على المدى الطويل بالتقارير القصصية عن الاعتماد على الملين. ومع ذلك ، لا يزال هناك عدد من الدراسات التي يجب إجراؤها حول الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام الملينات على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، تم ربط استخدام الملينات بعدد من الآثار الجانبية الخطيرة ، بما في ذلك الجفاف ، واختلال توازن الكهارل ، والاعتماد المحتمل ، بالإضافة إلى التدهور السريع للأنسجة العضلية وإطلاق البروتينات الضارة في مجرى الدم ، وتلف الجهاز الهضمي، وتلف الكبد ، و الفشل الكلوي يمكن تحقيق فقدان الوزن بعدة طرق أفضل وأكثر أمانًا وفعالية دون المساس بصحتك.

هل من الآمن تناول المسهلات كل يوم؟

تناول الملينات باعتدال لتخفيف الإمساك لأنها قد تكون ضارة. استشر طبيبك إذا بقيت ممسكًا بعد إجراء تغييرات في نمط حياتك. قد يتم وصف ملين بشكل منتظم ، ولكن يجب أن يكون ذلك دائمًا تحت إشراف طبيبك العام أو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي بشكل عام ، تعتبر الملينات التي تتشكل كتلة لطيفة على جسمك وآمنة للاستهلاك لفترة طويلة من الزمن ، ومع ذلك ، يجب عدم تناول المسهلات دون استشارة الطبيب.