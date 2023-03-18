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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان فوشيا.. بلقيس فتحي تبرز انوثتها في آخر جلسة تصوير

بلقيس فتحى
بلقيس فتحى

خضعت الفنانة الخليجية  بلقيس فتحي لجلسة تصوير جديدة، وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة بإطلالة ساحرة جذابة .

 

تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي

 

وتألقت  بلقيس بلوك جذاب، وظهرتبفشتان طويل وواسع من الاسفل باللون الفوشيا الفاتحوبتصميم مميز للغاية من منطقة الخصر والاكتاف، ومرصع ببعض الاكسسورات من الاعلى، وهو ما أبرز من أناقتها.
 

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وتركت بلقيس فتحي خصلات شعرها إلى منسدلة على وجهها وظهرها بتسريحة إنسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من طول شعرها.

 

بلقيس فتحي


واعتمدت بلقيس فتحي على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، وقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر بألوان ترابية ناعمة لتبرز من جمال عينيها.

 

بلقيس فتحي

 

ولم تتكلف بلقيس فتحي بإرتداء الأكسسورات اللافتة، وقد أختارت قرطين واسواره وخاتم باللون الفضي اللامع، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

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