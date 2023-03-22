بث مباشر .. صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

انطلقت اليوم، في مساجد مصر أول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ- 2023م.

ويقدم صدى البلد بثا مباشرا لصلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص .



في سياق آخر صرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأنَّ أنشطة وفعاليات الجامع ضمن خطته العلمية والدعوية تتضمن خلال الشهر المبارك: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بجزء كامل بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين بإجمالي 120 ألف وجبة خلال الشهر).