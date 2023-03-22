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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر .. صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

جامع عمرو بن العاص
جامع عمرو بن العاص

انطلقت اليوم، في مساجد مصر أول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ- 2023م.

ويقدم صدى البلد بثا مباشرا لصلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص .


في سياق آخر صرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأنَّ أنشطة وفعاليات الجامع ضمن خطته العلمية والدعوية تتضمن خلال الشهر المبارك: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بجزء كامل بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين بإجمالي 120 ألف وجبة خلال الشهر).

أول صلاة تراويح جامع عمرو بن العاص الجامع الازهر آخر وقت لصلاة التراويح

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