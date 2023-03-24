من المطبخ العراقي.. طريقة عمل كبة البرغل مع الطحين

تعتبر طريقة عمل كبة البرغل مع الطحين من المأكولات السورية المعروفة على مستوى العالم العربي، ومن سوريا غزت الكبة باقي الدول العربية لتكتسب شهرة كبيرة في الأردن ولبنان والعراق وفلسطين، وفي هذه الوصفة سنقوم بتقديمها على الطريقة العراقية.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كبة البرغل مع الطحين، وهي من الأكلات الخليجية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطواز سهلة وبسيطة في اقل من ساعة، ويمكن ان تكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كبة البرغل مع الطحين

طريقة عمل كبة البرغل مع الطحين



مقادير كبة البرغل مع الطحين :

½ كيلو غرام برغل ناعم ‎

½ كيلو غرام طحين

1 كيلو غرام لحم مفروم خالي من الدهن

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة هيل باودر

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

4 حبة بصل كبيرة

طريقة كبة البرغل مع الطحين :

_ بماكينة الطحن يضاف البرغل والطحين مع ربع مقدار البصل لتحضير الحشوة الخارجية، ونستمري بالعملية مع إضافة الماء عند الحاجة حتى يصبح الخليط ناعما.

_ في قدر على النار، نقلي باقي البصل واللحم في الزيت لتحضير الحشوة الداخلية، ثم تضاف البهارات ونقلبها جيدا.

_ نأخذ مقدار قبضة يد من الحشوة الخارجية، ثم نضنع منها كرات بيضاوية.

_ نصنع حفرة من الداخل، ونقزم بحشوها بالخلطة الداخلية ثم نغلقها جيدا حتى إنتهاء الكمية.

_ نقلي الكبة في زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون.

_ نصفيها جيدا من الزيت، ونقدم كبة البرغل مع الطحين ساخنة.