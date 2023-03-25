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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 25 مارس 2023: زيادة عبء العمل

برج الحمل 2023
برج الحمل 2023

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، يحب اللعب مع الأطفال ويجلس ليتعلم من الكبار خاصة من عائلته، يسعى ليريد معرفة شئ عن كل شئ.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم السبت 25 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم السبت 25 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية قد يعاني الأفراد من الحمل من جوانب جيدة إلى جيدة إلى حد ما في مجالات الحياة المختلفة، ستكون هناك تغييرات وظيفية جيدة على الصعيد الوظيفي، وقد تحصل على العمل في القسم الجديد، قد يزداد عبء العمل، ولكن مع العمل الجاد والتصميم، فإن النجاح يلوح في الأفق.

توقعات برج الحمل صحيا

على الصعيد الصحي، يجب أن تركز على التمارين واليوجا والتغذية للحفاظ على العافية. 

توقعات برج الحمل عاطفيا

بالنسبة للعزاب قد توفر مواقع المواعدة والزواج عبر الإنترنت فرصًا، يمكن للأزواج التخطيط لرحلة طويلة بالسيارة أو موعد خاص، قد يتحول الحب غير المتبادل إلى مشاعر حب. 

برج الحمل اليوم مهنيا

يمكن لمواطني برج الحمل توقع نظرة مهنية جيدة جدًا، فرص تغيير الوظيفة والتوظيف والتقييم والترقية عالية، قد يزداد النقل وعبء العمل، لكن أفكارك وعملك الجاد قد يكون موضع تقدير.  

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

قد تجلب التجمعات العائلية والوظائف والاحتفالات الفرح، قد يحقق الصغار مراحل مهمة، وقد يحتاج كبار السن إلى دعمك. 

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