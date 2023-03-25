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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم السبت 25 مارس 2023: ترقية مهنية

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 25 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 25 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، من المرجح أن تكون حياتك المهنية مشغولة للغاية، مع تغييرات وظيفية، وترقيات، وسط هذا الانشغال، قد يكون هناك بعض الضغط الإضافي من عبء العمل الثقيل ولكن هذه فرصة رائعة لعرض قدراتك والعمل على إيجاد فرصة جديدة. 

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

تكون هناك فرص لتغيير الوظيفة أو الترقية بعد تقييم إيجابي، قد تحصل على المزيد من القوة والمسؤولية وكذلك المرونة في مهامك. قد يتمكن البعض حتى من عرض مهاراتهم القيادية أمام رؤسائهم ، لذا كن مستعدًا.

توقعات برج الثور صحيا

قد تكون صحة مواليد برج الثور مستقرة، وهذا قد يجعلهم يشعرون بالحيوية والنشاط، يُنصح بممارسة الرياضة بانتظام وممارسة اليوجا والحفاظ على نظام غذائي صحي للحفاظ على مستويات التوتر منخفضة.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

يُنصح بالحفاظ على التواصل المفتوح وبناء الثقة والولاء من أجل علاقة أفضل، تجنب اتخاذ أي قرارات كبيرة في حياتك العاطفية.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

من الناحية المالية قد يحقق اليوم مكاسب معتدلة مما قد يدفعك إلى التفكير في الاستثمار في عمل جديد أو توسيع عملك الحالي، ومع ذلك ضع في اعتبارك النفقات.

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