الرئيس السيسي يعلن مفاجأة.. تحذير عاجل من الأرصاد.. حلمي بكر يكشف تفاصيل مرضه| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددًا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصدها في التقرير التالي:



الرئيس السيسي يعلن مفاجأة سارة لـ أهالي القاهرة الكبرى.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يعرض جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي للأعمال الإنشائية لعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.



مفاجأة صادمة.. بكر: ليلى مراد توفت بعد كسر فى الحوض وضائقة مادية

تحدث الموسيقار حلمى بكر، عن الفنانة الراحلة ليلي مراد، وكواليس وفاتها.

وأضاف بكر خلال خلال حواره مع برنامج “صالة التحرير”،المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الفنانة ليلى مراد لم يكن لها معاش من النقابة.



السحب تتكاثر.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن مناطق سقوط الأمطار في 6 محافظات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



رانيا يوسف ترد على سخرية سمية الخشاب منها: مين التريند دلوقتي؟!

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنّها ترحب بمشاركة الفنانة غادة عبدالرازق في بطولة مسلسل، بشرط وجود "مخرج قوي"، موضحةً: "لو المخرج مش هيبقى قوي مش هدخل في مشاكل، لأني مش عاوزة أخسر غادة، هي كإنسانة عزيزة عليّ".



مشادة بين رانيا يوسف وبسمة وهبة.. والمذيعة: فضحتينا في إسبانيا بسبب رئيس برشلونة

قال الفنانة رانيا يوسف، إنها لا تستبعد ان تعيش خارج القاهرة، وتفضل العيش في أسوان، لكنها في الوقت ذاتها لا يمكنها الرحيل عن مصر، حتى وإن كانت تحرص على زيارة إسبانيا من فترة لأخرى، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور".



بـ65 جنيها .. تراجع في أسعار الدواجن مع ثاني أيام رمضان 2023

تراجعت أسعار الدواجن بقوة في ثاني أيام شهر رمضان، إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين لنحو 62 جنيهًا في المزرعة، ليبدأ سعر الكيلو للمستهلك من 65 جنيهًا ويصل حتى 72 جنيهًا، وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 65 جنيهًا ويصل سعره للمستهلك لـ72 جنيهًا.



أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

أذاع برنامج نشرة الأخبار، المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية والتي تستمر حتى السبت المقبل.



أحمد السقا يحكي مقلبا كوميديا مع رامز جلال لأول مرة بسبب الأهلي والزمالك

كشف الفنان أحمد السقا، عن مقلب كوميدي قبل مباراة للنادي الأهلي والزمالك مع الفنان رامز جلال.



خناقة ساخنة بين رانيا يوسف وطليقة كابتن كرة

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنّها لا تتابع التريندات ولا تهتم بها، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، على قناة "المحور".



حلمي بكر يكشف تفاصيل مرضه: زيارة بنتي ريهام بعثت فيَّا الأمل

قال الموسيقار حلمى بكر، إنه تعرض لصدمة بعد تخلي بعض الشخصيات عنه خلال فترة مرضه، مضيفا: "للي كانوا مفروض يقفوا جمبي أنا في غنى عنهم، واللي متوقعتشهمش هما اللي وقفوا جمبي وأخدوا بأيدي وأنا في غيبوبة.