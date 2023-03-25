أدبيات سلوكية.. أول تعليق من وزير الرياضة على بيان التعامل مع التجاوزات

علَّق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على بيان وزارة الرياضة، بتطبيق القوانين بشأن بعض التجاوزات المتواجدة على الساحة الرياضية في مصر.

وقال أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، “اللجنة القانونية في الوزارة، كانت تدرس كل القوانين المرتبطة بحالة الرياضة في مصر، وتوصلت إلى مجموعة من الأدبيات السلوكية واجبة الاتباع في المنظومة الرياضية”.

وأضاف أشرف صبحي: "يتم تعميم البيان على كل المؤسسات والهيئات والأندية"، مضيفا: "تم ذكر مواد في قانون الرياضة، تتعامل مع العديد من التجاوزات".

وواصل وزير الشباب والرياضة: “تم التنسيق مع كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام؛ لإحداث التكامل بين المنظومة الرياضية والإعلامية”.