أخبار التكنولوجيا.. تطبيقات تساعد على أداء الشعائر في رمضان وزلزال قادم بأسواق الهواتف مع ROG Phone 7

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تحظى هواتف أوبو بشعبية كبيرة بين مستخدمي الهواتف الذكية من فئة أندرويد حيث تتمتع الهواتف بمواصفات مميزة في الكاميرا والشاشة والكاميرا بالإضافة إلى أداء مميز خاصة مع هواتفها الرائدة وسعر يعد أرخص نسبيا ، وأطلقت الشركة واحد من أفضل هواتفها حتى الآن.

يميل الكثير من الأشخاص إلى استخدام تطبيقات الألعاب والترفيه في شهر رمضان ولكن مع الالتزام بكون هذه التطبيقات تكون مناسبة للشهر الفضيل وشعائره، حيث يريد البعض تنويع نشاطه اليومي إلى جانب استخدام الكثير من التطبيقات المصممة خصيصًا لشهر الصيام مثل تطبيقات الصلاة والتسبيح.



يحتاج الكثيرون منا للتشجيع والمساعدة على الالتزام بالصلاة وإقامة الشعائر في شهر رمضان الكريم، حيث أحيانا ما نقوم بقضاء أوقات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي ولا نستطيع الاستفادة بشكل كامل في إحياء شعائر الشهر الفضيل وممارسة العبادات.



تطلق شركة Asus هواتفها الرائدة المخصصة للألعاب Asus ROG Phone 7 في 14 أبريل المقبل في حدث كبير تحت شعار “For Those Who Dare” “ لأولئك الذين يجرأون”، حيث تعتبر مجموعة الهواتف واحدة من ضمن سلاسل الهواتف المميزة التي ستهبط إلى الأسواق العالمية قريبا.



يدعم نظام أندرويد Android، تشغيل الخلفيات الحية أو ما يعرف بخلفيات الشاشة المتحركة لأكثر من عقد من الزمان، لكن نظام التشغيل يسمح لك فقط بتعيين خلفية واحدة لكل من الشاشة الرئيسية وشاشة القفل، ومع ذلك، قد يغير Android 14 هذا الأمر، وسيقدم ميزة جديدة ينتظرها الكثيرين.

كشفت شركة Redmi ريدمي العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي الصينية، اعتزامها إطلاق هاتف Redmi 12C الشبابي في الهند 30 مارس المقبل، حيث يعد الإطلاق هو أول إطلاق عالمي للهاتف بعد الإعلان عنه رسميا في نهاية ديسمبر العام الماضي.



يحتوي نظام التشغيل iOS 16 من آبل على عدد من الميزات المهمة للغاية والتي لا يعرفها أغلب مستخدمي هواتف آيفون، ومع وجود عدد من الميزات الشائعة مثل القدرة على إلغاء إرسال النصوص ورسائل البريد الإلكتروني أو ميزة قص الصور الجديدة، فإن هناك ميزات أقل شهرة وأكثر أهمية.