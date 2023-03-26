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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تطبيقات تساعد على أداء الشعائر في رمضان وزلزال قادم بأسواق الهواتف مع ROG Phone 7

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

الهاتف الأفضل من أوبو في 2023 .. كل ما تريد معرفته عن Oppo Find X6 Pro


تحظى هواتف أوبو بشعبية كبيرة بين مستخدمي الهواتف الذكية من فئة أندرويد حيث تتمتع الهواتف بمواصفات مميزة في الكاميرا والشاشة والكاميرا بالإضافة إلى أداء مميز خاصة مع هواتفها الرائدة وسعر يعد أرخص نسبيا ، وأطلقت الشركة واحد من أفضل هواتفها حتى الآن.

 

سلي صيامك.. أفضل تطبيقات للألعاب والمسابقات في شهر رمضان

 

يميل الكثير من الأشخاص إلى استخدام تطبيقات الألعاب والترفيه في شهر رمضان ولكن مع الالتزام بكون هذه التطبيقات تكون مناسبة للشهر الفضيل وشعائره، حيث يريد البعض تنويع نشاطه اليومي إلى جانب استخدام الكثير من التطبيقات المصممة خصيصًا لشهر الصيام مثل تطبيقات الصلاة والتسبيح.

 

أفضل تطبيقات تساعدك على الالتزام بالصلاة وأداء الشعائر في رمضان


يحتاج الكثيرون منا للتشجيع والمساعدة على الالتزام بالصلاة وإقامة الشعائر في شهر رمضان الكريم، حيث أحيانا ما نقوم بقضاء أوقات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي ولا نستطيع الاستفادة بشكل كامل في إحياء شعائر الشهر الفضيل وممارسة العبادات.

 

أعلى معدل تحديث.. زلزال قادم في أسواق الهواتف مع الإعلان عن ROG Phone 7


تطلق شركة Asus هواتفها الرائدة المخصصة للألعاب Asus ROG Phone 7 في 14 أبريل المقبل في حدث كبير تحت شعار “For Those Who Dare” “ لأولئك الذين يجرأون”، حيث تعتبر مجموعة الهواتف واحدة من ضمن سلاسل الهواتف المميزة التي ستهبط إلى الأسواق العالمية قريبا.


أندرويد 14 يجلب ميزة جديدة طال انتظارها


يدعم نظام أندرويد Android، تشغيل الخلفيات الحية أو ما يعرف بخلفيات الشاشة المتحركة لأكثر من عقد من الزمان، لكن نظام التشغيل يسمح لك فقط بتعيين خلفية واحدة لكل من الشاشة الرئيسية وشاشة القفل، ومع ذلك، قد يغير Android 14 هذا الأمر، وسيقدم ميزة جديدة ينتظرها الكثيرين.

 

بسعر مناسب للجميع.. هاتف جديد من شاومي ينطلق خلال أيام بمواصفات مميزة

 

كشفت شركة Redmi ريدمي العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي الصينية، اعتزامها إطلاق هاتف Redmi 12C الشبابي في الهند 30 مارس المقبل، حيث يعد الإطلاق هو أول إطلاق عالمي للهاتف بعد الإعلان عنه رسميا في نهاية ديسمبر العام الماضي.

 


فعلها فورا .. أفضل ميزات في آيفون لا يعرفها أغلب المستخدمين


يحتوي نظام التشغيل iOS 16  من آبل على عدد من الميزات المهمة للغاية والتي لا يعرفها أغلب مستخدمي هواتف آيفون، ومع وجود عدد من الميزات الشائعة  مثل القدرة على إلغاء إرسال النصوص ورسائل البريد الإلكتروني أو ميزة قص الصور الجديدة، فإن هناك ميزات أقل شهرة وأكثر أهمية.

 

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