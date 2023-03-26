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تعليم

أستاذ بالقومي للبحوث: الصيام يقدم فوائد كبيرة للمناعة والأجهزة الحيوية بالجسم

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

قال الدكتور نهاد حسن أحمد عبد المحسن ، أستاذ التغذية التطبيقية ، بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث ، إنه قد يعتقد البعض أن الصيام له  تأثيراً سلبياً على الصحة وأن تناول ثلاث وجبات يومياً أمر هام للحفاظ على الصحة الجيدة.

وأشار استاذ التغذية ، إلى أن الصوم له فوائد متعددة فهو يساعد على ضبط النفس والتقليل من العادات السيئة ومن أهم هذه الفوائد هي زيادة كفاءة جهاز المناعة.

وأضاف حسن، أن الصيام يساعد في تحسين كفاءة الأجهزة الحيوية بالجسم ويساعد على التخلص من سموم الجسم والدهون ويزيد من  العادات الغذائية الصحية وبالتالي فإنه يزيد من كفاءة جهاز المناعة بشكل كبير، حيث تتحسن وظائف الخلايا الليمفاوية كما تزداد مناعة الجسم النوعية.
 

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وتابع لصدى البلد : " الصيام يحسن من وظائف الجهاز الهضمي حيث أن الصيام يحسن عمل الجهاز الهضمي ويساهم بشكل ملحوظ في تخفيف ومنع الحموضة الزائدة والتي تكون سبباً رئيساً في حدوث قرحة المعدة وجعل درجة الحموضة في المستوى الطبيعي.

واسترسل: ويساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم. وهناك بعض أمراض يكون الصيام بمنزلة علاج لها وتخفيف لأعراضها كالتهاب المريء الارتجاعي والقولون العصبي".

واستكمل : " يمكن القول أن الصيام يجدد الشباب ويزيد الحيوية فشهر رمضان فرصة حقيقية لتجديد الشباب وزيادة حيوية الخلايا وذلك لأن الصيام يؤدى إلى استهلاك الجسم الدهون المتراكمة والملتصقة بجدران الأوعية الدموية فيزداد تدفق الدم خلال هذه الأوعية ومع زيادة نسبة الأكسجين والغذاء الواصل إلى الخلايا يزداد حيوية وعمل الخلايا، لذلك نجد أن الشخص الذي يحافظ على الصيام تقل إصابته بمرض تصلب الشرايين وتتأخر لديه  ظهور علامات الشيخوخة" . 

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