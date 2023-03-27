رمضان فى مصر.. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم

يقيم المجلس الأعلى للثقافة ندوة "رمضان فى مصر"، تحت رعاية الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، وتنظم الندوة لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس، وذلك فى تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين ٢٧ مارس الحالى بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويدير الندوة الدكتور عصام الدين هلال، الأستاذ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ وعضو اللجنة، ويتحدث خلالها الدكتور كمال مغيث خبير بالمركز القومى للبحوث التربوية.

ثقافة الترشيد

كما تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة، بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "ثقافة الترشيد والاستهلاك والتكافل"، وذلك يوم الأربعاء 29 مارس الحالي، فى تمام الساعة التاسعة مساءً، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتأتى الندوة بمشاركة الدكتور عبد المسيح سمعان، مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة وأستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، بمشاركة الدكتور حسن السيد خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عادل عبد الله سليمان خبير الإدارة البيئية والتنوع البيولوجى بوزارة البيئة.