بعد ألمانيا.. بريطانيا تزود أوكرانيا بدبابات تشالنجر

أعلنت كييف اليوم أمس الإثنين عن وصول أولى دبّابات تشالنجر البريطانية إلى أوكرانيا.

وأعلنت صحف ألمانية عن وصول دبابات ليوبارد 2 من ألمانيا إلى أوكرانيا صباح الإثنين، في تطورٍ جديد، يشير إلى عزم ألمانيا على مواصلة دعمها للأوكران ضد الروس.

وذكرت المجلة إن دبابات ليوبارد الألمانية وصلت إلى أوكرانيا، بعد حوالي شهرين من قرار الحكومة الألمانية توريد دبابات قتالية ثقيلة إلى ألمانيا.

وتطالب أوكرانيا دول أوروبا، بتزويدها بشكل مستمر بالآليات الثقيلة الحديثة، لمواجهة روسيا في حرب تعدت عامها الأول، منذ شهر فبراير الماضي 2023.