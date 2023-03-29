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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أنوشكا: مشاركة وفاء عامر في «الأجهر» أحد أسباب قبولي للعمل.. وتامر حبيب: بتفرج على حلقات «الهرشة السابعة» مرتين

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

أنوشكا: مشاركة وفاء عامر في «الأجهر» من أسباب قبولي للعمل |خاص

كشفت الفنانة أنوشكا عن علاقة الصداقة التى تجمعها بالفنانة وفاء عامر منذ التعاون الأول بينهما فى مسلسل «راجعين يا هوى» فى تصريح خاص لـ«صدى البلد». 

وقالت الفنانة أنوشكا:"هناك كيمياء كبيرة بينى وبين وفاء عامر، منذ تعاوننا الأول فى مسلسل "راجعين يا هوى" ووجودها فى “الأجهر” كضيف شرف من أسباب قبولى للمشاركة فى العمل.

وتواصل الفنانة أنوشكا وصناع مسلسل الأجهر التصوير فى بيروت.

مسلسل “الأجهر” تدور قصته حول تاجر ألماس يعمل بالتهريب من أفريقيا، نال إشادات في انطلاقة عرضه لاعتماده على مشاهد ومناطق تصوير جديدة، برزت في الحلقات الأولى. 

اليوم وغدًا .. منة فضالي ضيفة برنامج VIP مع أميرة بدر

تحل الفنانة منة فضالى، اليوم وغدا ضيفة على برنامج vip الذى يعرض على قناة “هي” الفضائية، ومن تقديم الإعلامية أميرة بدر.

وتكشف منة فضالى عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل “جغفر العمدة” بطولة الفنان محمد رمضان.

أكدت الفنانة منة فضالي أنها كانت تشعر بالخوف تجاه شخصية “نرجس”، التى تقوم بتجسيدها من خلال مسلسل “جعفر العمدة".

 

وتابعت “منة فضالي” خلال لايف قامت ببثه عبر موقع فيسبوك، أنها كانت تشعر بالخوف تجاه شخصية نرجس، لأنها ذات طابع كوميدي، وهي المرة الأولي التي تقدم فيها هذا اللون.

بتفرج على الحلقة مرتين .. تامر حبيب يشيد بمسلسل الهرشة السابعة

وأشاد السينارست تامر حبيب بمسلسل “الهرشة السابعة" بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين. 

وكتبت عبر خاصية ستوري على حسابه بتطبيق انستجرام: "انتوا ناويينها وقاصدينها من أول الأفيش... أنا شديد الإعجاب والاستمتاع وبأتفرج بجد علي الحلقة مرتين في اليوم.. وانتم أثبتتوا إن مافيش حاجة اسمها الظروف، و لا الوقت، ولا إنه أنك تعمل حالة و تحكي حدوتة و توصل مشاعر زي دي هي حاجة مستحيلة...".

وأضاف: "اثبتوا أن التأثير اللي بيحصلك من فيلم والشحنة اللي بتتشحنها ممكن تحصلك من مسلسل، وتفضل مستني الحلقة الجديدة بفارغ الصبر مع إن مافيش لا جريمة قتل ولا مطاردات ولا تشويق و لا مجرم فاكرينه موسي و يطلع فرعون... اثبتتوا ان الصمت ممكن يبقاله تأثير اكثر من الكلام، اثبتتوا انكم و من غير تقليد و لا قصدية و تخلوني استمتع قدام الحلقة نفس المتعة اللي بأحسها وانا بأتفرج علي فيلم اوروپي اجتماعي جرئ و دايس علي الجرح و بيشرح بمشرط دانتيل".

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