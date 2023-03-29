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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة مطروح يزف بشرى لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم والعاملين

مجلس جامعة مطروح
مجلس جامعة مطروح خلال الاجتماع

أكد الدكتور مصطفى النجار  رئيس جامعة مطروح  بدء تفعيل منظومة التأمين الطبي من خلال صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم والعاملين.

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وأضاف أن منظومة التامين الطبى تشمل تغطية شاملة للخدمات، والكشف في عيادات الأطباء والاستشاريين والعيادات الخارجية، وكذا الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية والفحوص المعملية، وجلسات العلاج الطبيعي بالمراكز المُعتمدة، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية، وغيرها من الخدمات.

 وأشار إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية للجميع بما يساهم في تحسين بيئة العمل، متمنيًا للجميع موفور الصحة والعافية.

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