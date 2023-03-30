عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. منة فضالي تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها السري.. تفاصيل الحلقة ٧ من مسلسل بابا المجال

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

 

عمرو الشاذلي يتعاون مع عبد الباسط حمودة في أغنية جديدة

أعلن الملحن عمرو الشاذلي، أنه يستعد لطرح أغنية جديدة من ألحانه وهي غناء الفنان عبد الباسط حمودة.

 

طليقي رماني وأمي ولعت في الشقة.. منة فضالي تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها السري

كشفت الفنانة منة فضالي، سبب انفصالها عن زوجها الأول، والتي تزوجته رغمَا عن رفض والدتها، بسبب أنه كان يكبرها بـ20 عامًا.

رشيد الحلقة 8 .. محمد ممدوح ينجح في استعادة ابنه

أذيعت الحلقة الثامنة من مسلسل رشيد ، والذي يقوم ببطولته كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح ، ويعرض عبر قناة mbc مصر ومنصه شاهد .

 

مسلسل بابا المجال الحلقة 7.. اللقاء الأول بين مصطفى شعبان ورياض الخولي

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل بابا المحال احداث كثيرة حيث إلتقى زين الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان بوالده الذي يجسده الفنان رياض الخولي وطمأنه الاخير بأنه سيخرج من هذه القضية ووكل له محامي ووصاه على والدته الفنانة سوسن بدر.

 

وعود سخية الحلقة 7 .. الحرب تشتعل بين حنان مطاوع وسلوى خطاب

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “وعود سخية" العديد من الاحداث المشوقة حيث بدات حنان مطاوع في تنفيذ خطتها في الانتقام من منصور.

اخبار الفن حنان مطاوع مصطفى شعبان الفنانة سوسن بدر سوسن بدر منة فضالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن قبل اجتماع البنك المركزي

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر انهيار أسعار الدواجن والبانيه

نزل 1500 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن قبل اجتماع البنك المركزي

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

ترشيحاتنا

تقلبات جوية والعاصفة بدأت.. تحذيرات لهولاء المرضى ونصائح عند الخروج من المنزل

أغمي عليَّ وأنا صائم في رمضان فهل بطل الصوم؟ .. حالتان يغفل عنهما

احذر .. الحبس والغرامة عقوبة التلاعب فى السن بـ عقد الزواج

يستحق الشراء .. أروع موبايل شاومي Note اكتسح الأسواق

مات في الحجز.. مفاجأة في جريمة انتهاك دجال لجسد قاصر بموافقة والدها قربانا للجن بالجيزة

اللبن الحامض بالتمور .. فطار رمضاني مميز يحتل مائدة أبناء مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 منتجات للعناية الشخصية يجب أن يمتلكها كل رجل

للأذكياء .. هل يمكنك اكتشاف الباندا بين جنود الحرب خلال 11 ثانية ؟

نشرة المرأة و الصحة|طفل يصاب بمرض خطير في رأسه....ملابس مي عمر في علاقة مشروعة تثير الجدل

الخروج للضرورة القصوى| العاصفة خلال ساعات وسرعتها 60 كيلو.. والأرصاد تحذر هؤلاء!

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ