أخبار الفن.. منة فضالي تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها السري.. تفاصيل الحلقة ٧ من مسلسل بابا المجال

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

عمرو الشاذلي يتعاون مع عبد الباسط حمودة في أغنية جديدة

أعلن الملحن عمرو الشاذلي، أنه يستعد لطرح أغنية جديدة من ألحانه وهي غناء الفنان عبد الباسط حمودة.

طليقي رماني وأمي ولعت في الشقة.. منة فضالي تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها السري

كشفت الفنانة منة فضالي، سبب انفصالها عن زوجها الأول، والتي تزوجته رغمَا عن رفض والدتها، بسبب أنه كان يكبرها بـ20 عامًا.

رشيد الحلقة 8 .. محمد ممدوح ينجح في استعادة ابنه

أذيعت الحلقة الثامنة من مسلسل رشيد ، والذي يقوم ببطولته كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح ، ويعرض عبر قناة mbc مصر ومنصه شاهد .

مسلسل بابا المجال الحلقة 7.. اللقاء الأول بين مصطفى شعبان ورياض الخولي

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل بابا المحال احداث كثيرة حيث إلتقى زين الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان بوالده الذي يجسده الفنان رياض الخولي وطمأنه الاخير بأنه سيخرج من هذه القضية ووكل له محامي ووصاه على والدته الفنانة سوسن بدر.

وعود سخية الحلقة 7 .. الحرب تشتعل بين حنان مطاوع وسلوى خطاب

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “وعود سخية" العديد من الاحداث المشوقة حيث بدات حنان مطاوع في تنفيذ خطتها في الانتقام من منصور.