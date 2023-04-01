الصحة تنشر الخط الساخن لتقديم طلب عاجل لفحوصات المقبلين على الزواج

نشرت وزارة الصحة والسكان، الخط الساخن لتقديم طلب عاجل لفحوصات المقبلين على الزواج، في حالات عقد القران في موعد قريب.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه في حالة اقتراب موعد عقد القران وعدم عمل التحاليل المطلوبة، يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335 و تقديم طلب عاجل لفحوصات المقبلين على الزواج و سيتم التواصل مع مقدم الطلب و اتخاذ اللازم.

وأشارت وزارة الصحة والسكان ، أنه يتم التأكيد على تفعيل المبادرة للمقيمين داخل الأراضي المصرية فقط ولا تشمل المقيمين خارج البلاد .

الصحة تكشف اليات الحصول علي بدل تالف أو فاقد من شهادة الفحص

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، انه يمكن التوجه لأقرب وحدة من وحدات فحص المبادرة لإعادة طباعة الشهادة في حال فقدان أو تلف الشهادة الأصلية .

وتقوم المبادرة علي فحص المقبلين علي الزواج بتوفير حزمة من الخدمات للكشف عن الأمراض المعدية والغير سارية ويتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع الزائر من خلال جلسة مشورة قبل عمل الفحوصات لتوفير المعلومات الخاصة عن الفحوصات ودلالات النتائج الخاصة بالزائر بهدف التوعية الصحية بأهمية الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المعدية والغير السارية. كما يتم تسليم النتائج وشرحها للزائر من خلال جلسة مشورة بعد الفحوصات والتي يتم فيها توفير المعلومات الخاصة بالمتابعة والاحالة لتلقي العلاج في حالة تبين إصابة الزائر بأحد الامراض التي تم الكشف عنها من خلال المبادرة.