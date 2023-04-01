عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تنشر الخط الساخن لتقديم طلب عاجل لفحوصات المقبلين على الزواج

المقبلين على الزواج
المقبلين على الزواج

نشرت وزارة الصحة والسكان، الخط الساخن لتقديم طلب عاجل لفحوصات المقبلين على الزواج، في حالات عقد القران في موعد قريب. 

 وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه في حالة اقتراب موعد عقد القران وعدم عمل التحاليل المطلوبة، يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335 و تقديم طلب عاجل لفحوصات المقبلين على الزواج و سيتم التواصل مع مقدم الطلب و اتخاذ اللازم. 

وأشارت  وزارة الصحة والسكان ، أنه  يتم التأكيد على تفعيل المبادرة للمقيمين داخل الأراضي المصرية فقط ولا تشمل المقيمين خارج البلاد . 

 الصحة تكشف اليات الحصول علي بدل تالف أو فاقد من شهادة الفحص 

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، انه يمكن التوجه لأقرب وحدة من وحدات فحص المبادرة لإعادة طباعة الشهادة  في حال فقدان أو تلف الشهادة الأصلية . 

وتقوم المبادرة علي فحص المقبلين علي الزواج بتوفير حزمة من الخدمات للكشف عن   الأمراض المعدية والغير سارية ويتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع الزائر من   خلال جلسة مشورة قبل عمل الفحوصات لتوفير المعلومات الخاصة عن الفحوصات ودلالات النتائج الخاصة بالزائر بهدف التوعية الصحية بأهمية الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المعدية والغير السارية. كما يتم تسليم النتائج وشرحها للزائر من خلال جلسة مشورة بعد الفحوصات والتي يتم فيها توفير المعلومات الخاصة بالمتابعة والاحالة لتلقي العلاج في حالة تبين إصابة الزائر بأحد الامراض التي تم الكشف عنها من خلال المبادرة.

الصحة الخط الساخن الزواج فقدان الشم والتذوق المبادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

زيادة الدعم على البطاقات التموينية.. بشرى للمواطنين بداية من يوليو 2023

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

البانيه بـ138 والفراخ تتراجع 20 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن 10 رمضان

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

ترشيحاتنا

انفوجراف .. الصيام الصحي والسليم لكبار السن في شهر رمضان

اللواء هشام الحلبي: الجيش المصري نفذ 3 اقتحامات رئيسية في حرب أكتوبر

كابوس جوارديولا.. محمد صلاح يطارد 3 أرقام قياسية أمام مانشستر سيتي

ضباط إسرائيليون يحذرون: وزير الأمن القومي يخطط لتحويل الحرس الوطني لمليشيا

العراق يكشف حجم خسائره من حرق الغاز سنويا

5 مباريات قوية في الجولة الـ 6 من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد لا تعرفها لعصير الليمون.. مش هتبطل تشربه

سفرة رمضان|كباب حلة بالبطاطس مع طاجن أرز معمر بالخلطة والحلو بسبوسة ريد فيلفيت

اعرف صحة القلب والشرايين من الأذن| جمال شعبان يفجر مفاجأة

فى عيد ميلاد قصي خولي.. أعلن زواجه بشكل مفاجىء والخلافات وصلت للتواصل الاجتماعي

فيديو

مصطفى كامل: قولت لـ إيمان البحر درويش أنا هسلف الموسيقيين.. فيديو ⁩

لن تصدق.. سيدة تضع مولودًا بملامح رجل عجوز «فيديوجراف»

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ