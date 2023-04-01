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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تقديم خدمات طب الأسنان لـ728 مواطنا من خلال القوافل المجانية

القوافل المجانية
القوافل المجانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عقد 7 آلاف ندوة تثقيفية توعوية متخصصة حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان للمواطنين المترددين على وحدات طب الأسنان بجميع المحافظات، حيث قامت بتوعية 68 ألفا و809 مواطنين خلال شهر فبراير 2023.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان بالمجان لـ 728 مواطنا من خلال 11 قافلة علاجية وتثقيفية متخصصة بمحافظتي القاهرة والجيزة، خلال الشهر نفسه، وذلك لتقديم خدمات علاجية ذات جودة لجميع الفئات في أماكن إقامتهم.

وأضاف «عبد الغفار» أنه وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار برفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان، تم المرور على وحدات طب الأسنان وأقسام الأسنان بمستشفيات محافظات “الدقهلية والقليوبية والغربية والبحيرة والقاهرة والجيزة” لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان والوقوف على الأماكن التي تحتاج لتجديد أو استحداث خدمات، موضحًا أنه يجري تفعيل الميكنة وتوحيد نماذج التسجيل الطبي في جميع تخصصات طب الفم والأسنان المختلفة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية، إلى أنه يتم تدريب 500 طبيب أسنان على أحدث الخدمات، لرفع كفاءتهم، وذلك في محافظات “المنيا وقنا والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء” بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لرفع الكفاءة المهنية لأطباء الأسنان بما ينعكس إيجابياً على الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.

الصحة العناية المحافظات تثقيفية خدمات علاجية

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