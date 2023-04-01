عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية: صرف بدل إضافي للعاملين في مراكز ووحدات طب الأسرة بالمناطق النائية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

هنأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تجديد الثقة به لفترة جديدة، مشيدًا بجهوده المبذولة في الفترة الماضية، للتكامل مع أجهزة الدولة في بناء نظام رعاية صحية قوي وفعال ومرن ومستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الشهري، رقم (59)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، ووضع الخطط المستقبلية؛ لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.

وناقش الاجتماع، مشروع قرار إصدار لائحة التحقيق والجزاءات الخاصة بالهيئة، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد لائحة التحقيق والجزاءات، كما أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة الانتهاء من لائحة النظام الأساسي، والتي تضم كافة اللوائح المتعلقة والمنظمة للعمل بالهيئة، تمهيدًا لاعتمادها.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة مقترح صرف بدل إضافي عوضًا عن الوجبات الغذائية للعاملين بالمراكز ووحدات طب الأسرة في المناطق النائية والمتطرفة وذات الطبيعة الخاصة، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على صرف بدل إضافي لهؤلاء العاملين، ومنهم العاملين بوحدة طب أسرة سهل الطينة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

واستعرض الاجتماع، المؤشرات المالية لأداء الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2023/2022، حيث أوضحت المؤشرات أن الموقف المالي للهيئة في تحسن مستمر نتيجة للفكر الإداري والمالي المتطور الذي تدار به الهيئة، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها دول العالم، وحيث أكد السبكي أن المؤشرات المالية تؤهل للتوسع خلال المرحلة المقبلة في زيادة عدد الخدمات، واستكمال تطور خدمات الرعاية الصحية.

وتطرق الاجتماع، إلى دراسة حزمة إضافية من الخدمات للرعاية الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، حيث أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى بدء ذلك بالعمل على إطلاق مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" للرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل  طوال شهر رمضان المبارك.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الفترة القادمة ستشهد العمل على زيادة كفاءة التشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة، إضافة إلى استمرار بذل مزيد من الجهد بين الهيئات الثلاث بالمنظومة، العامة "للرعاية الصحية، للتأمين الصحي الشامل، للاعتماد والرقابة الصحية"، لتسريع وتيرة تنفيذها، وامتدادها إلى كافة محافظات جمهورية مصر العربية، بهدف الدفع إلى مزيد من التقدم في قطاع الرعاية الصحية بالدولة المصرية.

تجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية رقم (59)، ضم كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمستشار علي محرم، مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية، والدكتور جمال رطبة، المستشار المالي لرئيس الهيئة والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

زيادة الدعم على البطاقات التموينية.. بشرى للمواطنين بداية من يوليو 2023

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

حسبنالك هتقبض كام.. اليوم صرف زيادة المرتبات والمعاشات والتموين لهذه الفئات

هيعتزل.. خالد الغندور يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بسبب كهربا

ترشيحاتنا

التموين تبدأ صرف 32 سلعة ضمن مقررات شهر أبريل

لا توجد بالتاريخ الإسلامي.. منع إقامة عقود القران بالمساجد ومسموح بهذا المكان فقط

نصر العاشر من رمضان.. كيف خدع السادات العالم قبل حرب استعادة سيناء

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مستغلا حالتها العقلية.. ذئب الحوامدية يكشف تفاصيل علاقته بفتاة من ذوي الهمم

مقاضاة شبكة فوكس نيوز الأمريكية بتهمة التشهير خلال الانتخابات الرئاسية 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أفعال تفضح الرجل الكاذب أمامك.. اعرفيها

نوع من مكسرات رمضان يعالج مشكلة الأرق| تفاصيل

فوائد لا تعرفها لعصير الليمون.. مش هتبطل تشربه

سفرة رمضان|كباب حلة بالبطاطس مع طاجن أرز معمر بالخلطة والحلو بسبوسة ريد فيلفيت

فيديو

مصطفى كامل: قولت لـ إيمان البحر درويش أنا هسلف الموسيقيين.. فيديو ⁩

لن تصدق.. سيدة تضع مولودًا بملامح رجل عجوز «فيديوجراف»

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ