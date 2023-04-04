لو بتاكله كل يوم .. اعرف تأثير الزبادي فى السحور

يعد الزبادي من الأكلات الرئيسية فى وجبة السحور خلال شهر رمضان الكريم بسبب قدرته الكبيرة على ترطيب الجسم

نعرض لكم فوائد تناول الزبادي كل يوم فى السحور وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ تايمز أوف إنديا ”

صحة العظام

يحتوى وعاء من الزبادي يحتوي على 300 جرام من الكالسيوم، و لن يحافظ فقط على كثافة عظامك ولكن أيضًا يقويها. بالنسبة لكبار السن المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام ، فإن تناول كوب من الزبادي يوميًا بعد الغداء يعد خيارًا صحيًا.



إنقاص الوزن

أثبتت دراسة حديثة أجريت على الأشخاص الذين تناولونه ويساعدك ذلك على تقليل السعرات الحرارية، وهذا يساعد على حرق دهون البطن.



انتعاش أسرع بعد التمرين

يحتوي الزبادي على نسبة مثالية من البروتين والكربوهيدرات وهو وجبة خفيفة رائعة بعد التمرين والأحماض الأمينية وفي إصلاح العضلات.



التحكم ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم الموجود في الزبادي على التخلص من الصوديوم الزائد من أجسامنا، و في الواقع أشارت دراسة حديثة إلى أن منتجات الألبان قليلة الدسم ساعدتهم على تجنب مشاكل ضغط الدم.



يقوى المناعة

تعمل البروبيوتيك الموجودة في الزبادي على بناء مناعتك وتقليل فرص الإصابة بأمراض مختلفة وثبت منذ فترة طويلة أن البروبيوتيك يعمل على تقوية صحة الأمعاء.



يمنع عدوى الخميرة

استهلاك الزبادي بشكل مباشر بالحد من عدوى الخميرة، ولذلك إذا كنت معرضًا لمثل هذه العدوى فمن الأفضل أن تزيدها في نظامك الغذائي.