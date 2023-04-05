نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقري المستهدفة، حيث يجري العمل في 3255 مشروعا بنطاق 19 قطاعا خدميا.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات والشركات، والعميد أنور عدلي ممثل جهاز الخدمة الوطنية، والمهندس أحمد عاطف، المدير التنفيذي لجهاز التعمير بالمنيا، وأحمد العمدة المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وشباب البرنامج الرئاسي ومهندسي دار الهندسة.

وخلال الاجتماع أكد نائب محافظ المنيا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية، وكذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة والتي غيرت وجه الريف المصري.

وشدد نائب المحافظ، على ضرورة اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أنها مسؤولية مباشرة لجميع جهات التنفيذ والإشراف للحفاظ على سلامة الجميع مشيرا إلى أن نجاح المحافظة في تنفيذ تلك المشروعات يأتي نتيجة تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين كافة الاجهزة والقطاعات في المحافظة وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

واستعرض نائب المحافظ، مع مهندسي دار الهندسة والجهات المعنية نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة ومعدلات الإنجاز موجها بإزالة جميع المعوقات التي تواجه أعمال المبادرة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات.