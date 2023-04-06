عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحوث الإلكترونيات: ندعم التعاون مع الجامعات المصرية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

بحوث الإلكترونيات
بحوث الإلكترونيات

يسعى معهد بحوث الإلكترونيات إلى دعم الباحثين بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة على رأيها الجامعات وذلك ضمن استراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

 

فقد أكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن المعهد حريص على القيام بتوسيع قاعدة التعاون، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى مع الهيئات والمؤسسات المختلفة الأكاديمية، والبحثية، والصناعية، والتكنولوجية، ويأتي ذلك في إطار سعي المعهد لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.


واضافت عبد القادر، أن تحقيق أهداف الإستراتيجية يتم من خلال التعاون والتكامل بين الجامعات والمراكز البحثية وذلك في مختلف التخصصات ، ضمن سبل تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

 

 

txt

التعليم العالي: لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة تنظم معسكرا وندوات تثقيفية خلال فبراير ومارس

txt

تعاون بين "الاستشعار من بُعد" والمركز الدولي لمنطقة البحر الأبيض بمجال الزراعة

txt

القومي للبحوث يوجه نصائح هامة لتجنب المشاكل الصحية بسبب تغيير النمط الغذائي

txt

القومي للبحوث يكشف عن أسرار خطيرة في كحك العيد

txt

المركز القومي للبحوث يكشف الفوائد الصحية لصيام كبار السن

txt

القومي للبحوث يقدم وصفة سحرية للتغلب على مشقة صيام رمضان

txt

أغذية تساعد الطلاب على التركيز في المذاكرة وعدم النسيان

txt

أستاذ بقسم التغذية وعلوم الأطعمة يوضح تأثير الصيام على مناعة الجسم

txt

خبيرة بالمركز القومي للبحوث تكشف أسرارا غذائية وفوائد مثالية لقضاء عيد سعيد

txt

القومي للبحوث تنصح الطلاب بمشروب يجب تناوله في السحور لإزالة التوتر والأرق


وتابعت لصدى البلد، “ نسعى أيضا إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، والإقليمية، والعالمية، من خلال تنمية اقتصادية، وبيئية، واجتماعية”.

 

وكانت قد استقبلت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات وفدًا من جامعة حلوان؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، والتكنولوجية، بحضور الدكتور محمود سالم المشرف على الشئون الفنية والإدارية بالمعهد، الدكتور هشام فاروق أستاذ بقسم الحاسبات والنظم بالمعهد، الدكتور هبة شوقي المشرف على إدارة التدريب بالمعهد.

 

وضم وفد الجامعة الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدكتور محمود  المسلاوي عميد كلية هندسة حلوان، د. محمد على صالح مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي، الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمي، الدكتور مها عبد الرحيم يونس أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات التعاون في مجالات وتخصصات المعهد، ومنها: الواقع الافتراضي، والحوسبة السحابية، ومركز المعلومات، وموضوعات التحول الرقمي، بالإضافة إلى الشراكة فى تحالفات للحصول على مشروعات ممولة من الجهات المختلفة، فضلًا عن مناقشة إمكانية التعاون في مجالات: محطات الخلايا الشمسية، والسيارات الكهربية، والزراعة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة من خبرات المعهد في تصميم وتصنيع كشافات الليد.

 

كما ناقش الجانبان تبادل الخبرات والاستشارات، والاستفادة من الإمكانات المعملية بالمعهد، فضلًا عن الاستفادة من علماء الجامعة والتعامل معهم كبيت خبرة للتعاون في إجراء الأبحاث العلمية المشتركة، بالإضافة للتعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية، وإمكانية الاستفادة منها؛ لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

 

وتناول اللقاء تدريب طلاب الجامعة من السنة الدراسية الثانية وحتى التخرج بمعامل المعهد؛ للحصول على نموذج أولى لمنتج يمكن تسويقه، وأوضح وفد الجامعة أنه سيتم تدريب طلاب قسمي الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان، على أن يكون هناك مشرف من الجامعة وآخر من المعهد، وستحدد الجامعة موعدًا لطلاب كليات الحاسبات والمعلومات، وهندسة حلوان، وهندسة المطرية؛ لتدريبهم بحاضنات أعمال المعهد، وذلك قبل ٣٠ مارس الجاري.

وعلى هامش الزيارة، تفقد وفد جامعة حلوان عددًا من المعامل المركزية بالمعهد، منها: معمل تصنيع الدوائر المطبوعة، معمل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، معمل تصنيع بطاريات الليثيوم أيون، معمل قياسات الامتصاص النوعي، معمل القياسات الملليمترية، ومعمل الواقع الافتراضي للسياحة، بالإضافة إلى زيارة مقر الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، ومركز المعلومات والتحول الرقمي.

 

ومن جانبه، أشاد وفد جامعة حلوان بالإمكانات والتجهيزات المتميزة بمعهد بحوث الإلكترونيات، وما يقدمه المعهد من خدمات.

 

التعليم العالي البحث العلمي جامعة حلوان الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

نهائي كأس مصر| مفاجأة مرتقبة للأهلي.. وفرصة تاريخية لبيراميدز

هل رمضان 29 يوما ولا 30؟ الإفتاء تحسم الجدل وهذا موعد عيد الفطر

تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة تنظم معسكرا وندوات تثقيفية خلال فبراير ومارس

تعاون بين "الاستشعار من بُعد" والمركز الدولي لمنطقة البحر الأبيض بمجال الزراعة

القومي للبحوث يوجه نصائح هامة لتجنب المشاكل الصحية بسبب تغيير النمط الغذائي

القومي للبحوث يكشف عن أسرار خطيرة في كحك العيد

المركز القومي للبحوث يكشف الفوائد الصحية لصيام كبار السن

القومي للبحوث يقدم وصفة سحرية للتغلب على مشقة صيام رمضان

أغذية تساعد الطلاب على التركيز في المذاكرة وعدم النسيان

أستاذ بقسم التغذية وعلوم الأطعمة يوضح تأثير الصيام على مناعة الجسم

ترشيحاتنا

بسبب "نمبر وان"..رامز جلال يجبر أمير عيد على الاعتذار لمحمد رمضان.. فيديو

محمد فؤاد: لما اشتغلت مع رامز جلال مهنتهوش.. ووريته الفلوس والنجاح

مصطفى كامل: النقابة تدخلت في أزمة شيرين والأسرار العائلية لا يجب الإفصاح عنها

حدد 5 طرق لتحويلها .. قانوني يحذر الأزواج: لا ترسلوا النفقة بخاصية الكاش

أمير عيد: "لو أعرف مقلب رامز جلال مكنتش جيت".. فيديو

الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين في الأسمرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير داود .. طريقة عمل كفتة حسن باشا

أهمها رقم 1.. طرق طبيعية وفعالة لتنظيف القولون

علاج سحرى جديد .. الكنابيديول تثير ضجة فى العالم | فما هى؟

يتناولها الكثيرون في الأيام العادية.. احذر الإفطار على الوجبات السريعة

فيديو

%30 من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.. كيف سيكون شكل امتحانات الثانوية العامة؟..فيديو

هروحله تاني .. محمد فؤاد يفجر مفاجأة عن برنامج رامز نيفر إند

شاب إندونيسي يعقد قرانه أمام الكعبة المشرفة.. شاهد ماذا حدث "فيديوجراف"

بعد تسريب مكالمة ساخنة لها.. انتصار: معجب كلمني ومش ندمانة على تصريحاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ