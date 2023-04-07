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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق التعليم العالي يحصد المركز الأول في كرة القدم الخماسي بالدورة الرمضانية

جانب من الطلاب
جانب من الطلاب

أعلن معهد إعداد القادة نتائج الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية والذى عقد تحت شعار “رمضان يجمعنا”، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، والتى أقيمت خلال الفترة من ٢- ٦ أبريل ٢٠٢٣، وذلك بمشاركة ما يقرب من ٢٠٠ طالب من الجامعات المصرية .


وتضمنت فعاليات الدورة الرمضانية منافسات فى مجالات " تنس الطاولة _ الشطرنح _ كرة القدم الخماسى " بجانب العديد من المحاضرات التي ساهمت في تنمية الوعي ومنها محاضرة عن التعاون وروح التسامح ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، ومحاضرة بعنوان القضية السكانية وبناء المجتمع، واختتمت الفعاليات بعرض مجموعة من مواهب الطلاب والتي قدمها فريق الإنشاد وإحياء التراث الديني بجامعة أسيوط.

وجاءت نتائج تنس الطاولة  "بنين" كالتالي: فاز الطالب محمد أيمن جامعة سوهاج بالمركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب الطالب محمد مؤمن جامعة مدينة السادات، والمركز الثالث حصل عليه الطالب حسين أيمن جامعة الزقازيق.


بينما جاءت نتائج تنس الطاولة " بنات" وحصلت على المركز الأول الطالبة بسملة إبراهيم جامعة قناة السويس، والمركز الثاني الطالبة الشيماء محمد جامعة جنوب الوادى، وجاء المركز الثالث من نصيب الطالبة سيمون فادى بجامعة المنيا.

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معهد إعداد القادة ينظم دورة رمضانية لطلاب الجامعات.. وهمام: نستهدف تخريج جيل من الكوادر الشبابية


وجاءت نتائج الشطرنج "بنين" كالتالي: حصل الطالب أسامة محمد جامعة عين شمس على المركز الأول، وجاء الطالب فيلوباتير سمير جامعة المنيا في المركز الثاني، وحصل الطالب ميخائيل صفوت جامعة سوهاج على المركز الثالث، بينما جاءت نتائج الشطرنج "بنات" كالتالي: حصلت على المركز الأول الطالبة آلاء شوقي جامعة المنيا،  وفازت الطالبة إسراء مصطفى جامعة حلوان في المركز الثاني، ثم حصلت الطالبة هميس كمال جامعة سوهاج في المركز الثالث.

وجاءت نتيجة كرة القدم الخماسي كالتالي: حصل التعليم العالي على المركز الأول وتضمن الفريق من " محمد اكرم - احمد محمد - مينا مدحت - شريف حسين - احمد حمدى - علاء محمد"، وحصلت جامعة سوهاج على المركز الثانى وتكون الفريق من " محمود عبدالعال، محمد عمر، أحمد أيمن، عبدالرحمن رشدى، جاسم جمال، أحمد محمد "، وكان المركز الثالث مناصفة بين جامعة قناة السويس والذى تكون الفريق من " محمد أحمد، محمد ناصر، كريم عبور، عمر أحمد، محمد صبرى، محمد إبراهيم" وجامعة حلوان والذى تكون الفريق من "يحي مصطفى، وليد سمير، نادر حسين، أحمد محمد، عبدالعظيم محمد، ساجد وائل" .

 

وحصل على أفضل هداف الدورة الرمضانية الطالب ساجد وائل من جامعة حلوان، وأفضل حارس مرمى الطالب مينا مدحت التعليم العالي.

 

ومن جانبه، أكد د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة، على أن تنظيم هذه الفعاليات يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها الشباب، موجهًا التحية والتقدير للطلاب على التمثيل والأداء المشرف خلال مشاركتهم في فعاليات الدورة الرمضانية، وقاموا بأداء دورهم بمهارة فائقة، وبقدر كافٍ من تحمل المسئولية، موضحًا سعي المعهد خلال هذا الأسبوع لتنمية روح الانتماء للطلاب، والعمل على تنمية الخبرات والمهارات ونشر الثقافات المختلفة لديهم، ودعم روح التعاون والتعارف والتقارب للطلاب جميعًا لغرض بناء الإنسان وتحقيق الخطة الاستراتيجية المصرية التي أساسها الشباب.


وأوضح "همام" أن هذه الفعالية عملت على تعزيز روح  التعاون والتسامح بين الطلاب بعضهم البعض، وبذل الجهد والمنافسة الرياضية الشريفة.

معهد اعداد القادة لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لطلاب الجامعات جامعة اسيوط

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