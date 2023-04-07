الزمالك اليوم| ترشيح مدرب كولومبي.. وقاهر الأهلي يقترب.. ومصير فتوح وشيفو بالفريق

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الجمعة داخل النادي.

الزمالك يستعد لمواجهة البنك الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله؛ استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية بأدوات الجيمانيزيوم التي اصطحبها الجهاز الفني داخل الملعب، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

انتظام لاعبي الزمالك الأساسيين

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيين في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما خاضوا تدريبات استشفائية خلال مران الأمس.

كان الجهاز الفني فضل اكتفاء المجموعة التي شاركت بصورة أساسية في مباراة المصري الأخرى لتدريبات استشفائية في مران الأمس قبل أن يشارك اللاعبون في مران اليوم بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأحد المقبل .

مدرب كولومبي مرشح لتدريب الزمالك



كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن اسم المدير الفني الأقرب لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":" انفراد.. المدرب الذي يفاوضه الزمالك هو الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو".

مصير أحمد فتوح مع الزمالك

تزايدت فرصة عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بعد انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية مؤخرا، وفي ظل إصابة عبد الله جمعة بشد في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة، مما سيبعده عن اللقاء المقبل.

وفي نفس الوقت لم تتأكد جاهزية محمد عبد الشافي الشهير ب شيفو الظهير الأيسر للمباراة المقبلة، خاصة وأنه يخضع لبرنامج تأهيلي في ظل إصابته بكدمة في الكاحل.



الزمالك يقترب من ضم نجم الهلال

أكد تقرير صحفي، اقتراب نادي الزمالك، من التعاقد مع الكونغولي ماكابي ليليبو، مهاجم فريق الهلال السوداني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “كفر ووتر” السودانية، فإن إدارة نادي الزمالك وضعت ليليبو ضمن قائمة ضمن احتياجات الفريق لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، وبات الفارس الأبيض قريبا من إتمام الصفقة.