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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط : ترشح 11 أستاذاً على منصب عميد كلية الطب

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أغلقت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الطب بالجامعة، والذى انطلق من الأحد 9 إبريل، حيث حدد الجدول الزمنى يوم الخميس ١٣ إبريل آخر موعد لتلقى الطلبات.

وأعلن الدكتور احمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط عن ترشح 11 أستاذاً من مختلف التخصصات الطبية فى القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية الطب؛ تزامناً مع اقتراب الفترة القانونية للعميد الحالي على الانتهاء.

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 وصرح رئيس جامعة أسيوط  أنه تم فتح باب الترشح على مدار الأسبوع الماضى فى الفترة من الأحد 9 إبريل وحتى 13 من ذات الشهر، وصولاً إلى إعلان القائمة المبدئية اليوم السبت 15 إبريل، على أن يبدأ غداً الأحد فتح باب التظلمات والطعون، ويتم غلقه فى تمام الساعة الثالثة من يوم الاثنين 17 إبريل، ومن المقرر أن يتم  إعلان قائمة المرشحين بعد الانتهاء من فحص التظلمات والطعون يوم الخميس 20 إبريل.

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