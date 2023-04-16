خدام النادى.. ميدو: الزمالك مظلوم من أبنائه والتحكيم.. وأرشح حازم لرئاسته

حل أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور وقناة النهار، متحدثا عن نادى الزمالك والكرة فى مصر بشكل عام.. وإلى أبرز التصريحات:

مش عارف عاوز إيه ؟ ميدو يردّ على تصريح الحضري عنه

ردّ أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، على عصام الحضري الذي هاجمه وقال عنه "مش عارف عاوز إيه؟!"، موضحًا: "قلت إنه أسطورة، لكن عصام الحضري ترك المنتخب الأولمبي قبل أول مباراة رسمية له بشهر دون أن يخبر أحدا بشيء".

عندي قيم

عندي قيم | ميدو: أخبار الزمالك عندي كل يوم ومش بطلعها

قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إنّه لا يحرص على التواصل مع مسؤولي وأبناء نادي الزمالك بشكل مستمر سعيا وراء الحصول على الأخبار موضحًا: "والله، هذا الأمر ليس غرضي، على العكس، بيبقى معايا كل يوم أخبار الزمالك مش بقولها في برنامجي لأني أحترم من أتحدث معهم، عندي قيم في الحياة أهم من السبق الصحفي والإعلامي".



المفروض يدخّل ملايين | ميدو : الزمالك تعرض لظلم تحكيمي كبير لسنوات

قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إنّ الزمالك هُضم حقه في أوقات كثيرة جدا وكان يجب ان يكون الأكثر مبيعا وتسويقا في أوقات كثيرة، ولكن في وقت من الأوقات كان هناك تضارب كبير في المصالح بالكرة المصرية، حيث كان حسن حمدي رئيسا للنادي الأهلي ورئيسا لوكالة الأهرام للإعلان في الوقت ذاته، التي كانت ترعى الأهلي والزمالك في الوقت ذاته".



لأول مرة ميدو يكشف حقيقة ظهوره في البرامج وهو مش في وعيه

ردّ أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، على التصريحات التي أطلقها ضده فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، والتي قال فيها "ميدو ساعات بيتكلم وهو مش في وعيه، وممكن يقول أي حاجة".



أحمد حسام ميدو: بعض أبناء الزمالك يفضلون مصلحتهم على النادي

قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إنّ بعض أبناء نادي الزمالك يفضلون مصلحتهم الشخصية على مصلحة النادي، موضحًا: "الجمهور عارف كل حاجة، وعارف مين بيحب النادي من قلبه وعارف مين ملهوش أي مصلحة إلا نادي الزمالك، وعارف مين اللي استغل الزمالك وفضل يستغله ويمص دمه".



ميدو: على الدولة التدخل لحل أزمة الزمالك

قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إنّ هناك صراعات تاريخية لأكثر من 25 سنة بين ممدوح عباس ومرتضى منصور، وهذه الخلافات مستمرة حتى اللحظة: "نادي الزمالك عنده فلوس في حسابات مش عارف يتصرف فيها بسبب الأستاذ ممدوح عباس الذي حجز على بعض الأرصدة البنكية".



ميدو: أصلح لرئاسة الزمالك وأرشح حازم إمام لتوليها

قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إنّه يصلح لرئاسة نادي الزمالك، وقد يسعى إلى تحقيق هذا الامر، لأنه ابن نادي الزمالك، وعندما كان يلعب في أوروبا كان يحلم بالعودة إلى الزمالك، وهذا الأمر حق شرعي له.



ميدو: الزمالك اتظلم في البلد.. وفيه نادي بياخد نسبة كبيرة من الرعاية والبث

قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إنّه لا يجب على مسؤولي نادي الزمالك ترسيخ "تعرض النادي لمظلومية" لدى الناشئين والشباب، موضحًا: "عندما يتربى الشباب بهذا الشكل يكون لديهم أسهل عذر عند الخسارة".

