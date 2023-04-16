أمينه تنعى حماها بكلمات مؤثرة

أعلنت الفنانة أمينة عن وفاة حماها صباح اليوم .

وكتبت امينة من خلال حسابها الشخصي على انستجرام :"إنا لله وإنا اليه راجعون ، ولا نقول الا مايرضي الله توفي الىرحمة الله تعالى حمايا و ابويا والد زوجي الله يرحمك يا غالى أشهد إنك عاملتنى زى بناتك الله يرحمك توفيت في ليله جميلة وأياممفترجة ربنا يتولاك برحمته يا أبويا يا رب.





بداية أمينة الفنية

وكانت قد كشفت المطربة أمينة، عن بدايتها الفنية، قائلة: "أنا اشتغلت كتير قبل أغنية الحنطور بس مكنش فيه سوشيالميديا وقتها، أغنية الحنطور كانت بالصدفة وأنا مش مطربة من الأساس".

وأكملت “أمينة” خلال حوارها ببرنامج “سهرانين” المذاع على قناة"أون" تقديم الفنان “أمير كرارة”، :" أغنية الحنطوربتاعت ريكو..أغنية الحنطور كانت بالصدفة ومكنتش متوقعة أنها تنجح تماما".