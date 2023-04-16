البابا تواضروس: مصر غنية بالبركات الروحية.. ونشكر الله على الإنجازات التي تحققت

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر غنية بالبركات الروحية الكثيرة، وإن حضارة مصر ممتدة في جميع العصور، ونشكر الله على الإنجازات التي تم تحقيقها في مصر وهي من أجل أبناء ومستقبل مصر.

وأضاف البابا تواضروس، خلال كلمته بمناسبة عيد القيامة من كاتدرائية العباسية، المذاع علي قناة "اكسترا نيوز"، أن المجتمع المصري كبير ومصر هي قلب العالم، مصر الدولة الوحيدة بالعالم مربعة الشكل على الخريطة ما يوحي بأن نظرة المصري حيادية ومتعادلة في جميع الاتجاهات.

وأكد أن تزامن أعياد المسلمين والمسيحيين بعضها مع بعض يزيد المحبة والعلاقات المصرية الجيدة التي تعيشها البلاد في كل مناسبة : "نشكر الله أن أعيادنا وأصوامنا وصلواتنا تتجاور، ونشعر جميعًا أننا في فترة روحية قوية بدايةً من الأصوام والصلوات المرفوعة وأيضًا الأعياد التي تتجاور" .