عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البابا تواضروس: مصر غنية بالبركات الروحية.. ونشكر الله على الإنجازات التي تحققت

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر غنية بالبركات الروحية الكثيرة، وإن حضارة مصر ممتدة في جميع العصور، ونشكر الله على الإنجازات التي تم تحقيقها في مصر وهي من أجل أبناء ومستقبل مصر.

txt

البابا تواضروس: مصر غنية بالبركات الروحية الكثيرة.. فيديو

txt

البابا تواضروس: يجب تشجيع أولادنا بكلمة جميلة والابتعاد عن السخرية

وأضاف البابا تواضروس، خلال كلمته بمناسبة عيد القيامة  من كاتدرائية العباسية، المذاع علي قناة "اكسترا نيوز"، أن المجتمع المصري كبير ومصر هي قلب العالم، مصر الدولة الوحيدة بالعالم مربعة الشكل على الخريطة ما يوحي بأن نظرة المصري حيادية ومتعادلة في جميع الاتجاهات.

وأكد أن تزامن أعياد المسلمين والمسيحيين بعضها مع بعض يزيد المحبة والعلاقات المصرية الجيدة التي تعيشها البلاد في كل مناسبة : "نشكر الله أن أعيادنا وأصوامنا وصلواتنا تتجاور، ونشعر جميعًا أننا في فترة روحية قوية بدايةً من الأصوام والصلوات المرفوعة وأيضًا الأعياد التي تتجاور" .

البابا تواضروس بابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية حضارة مصر قناة إكسترا نيوز بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البركات الروحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

عاجل.. أول تحرك من وزارة الرياضة بعد حكم عزل مرتضى منصور

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

الجيش السوداني يعلن هروب حميدتي من مخبئه

فرصة أخيرة.. تحركات مرتضى منصور للعودة إلى رئاسة الزمالك

ترشيحاتنا

الاتحاد الأفريقي: نرفض بشدة أي تدخل خارجي من شأنه تعقيد الوضع بالسودان

الرقية الشرعية الصحيحة .. 4 آيات للتحصين من العين والحسد والسحر

الأسهم السعودية ترتفع بدعم من أسعار النفط

وقوع وفيات وإصابات.. حادث اختناق لعمال الدفع النفقي بين العزبتين القبلية والغربية بحلون

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

هل يسعى الزمالك لحرمان الأهلي من جماهيره بعد الهجوم على "شيكابالا"؟..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنت بلبس العباية وأنزل اتخانق مع الستات.. 20 صورة لجورى بكر تضعها فى مأزق

نشرة المرأة والصحة|عادة شائعة في عمل الكحك تسبب أمراضا خطيرة.. وهذا ما يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر مع الفسيخ والرنجة

طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة اليابانية .. وبهذه الخطوات اصنعى دقيق الأرز

أكلات شم النسيم.. ما تأثير تناول البيض المسلوق على الجسم؟

فيديو

أنا حر ما لم أضر..تامر حبيب يرد على تصريحات بشأن هويته الجنسية «فيديوجراف»

السودان| دعوات دولية لوقف الاشتباكات.. واجتماع طارئ للجامعة العربية بطلب مصري سعودي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

أزمات تلاحق كليوباترا بعد 2053 سنة من وفاتها.. حكاية وثائقي أزعج المصريين|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ