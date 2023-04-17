مواصفات وسعر BMW M2 موديل 2023 بالسعودية.. صور

سيارة بي إم دبليو M2 موديل 2023 الرياضية مقدمة من قبل الصانع البافاري، وتم تطويرها من قبل قسم السيارات الرياضية لدي شركة BMW ، وقد حلت الفئة الثانية محل طرازات الكوبيه من الفئة الأولى، وهي الآن في جيلها الثاني والجديد كلياً الذي ظهر أواخر عام 2022، وتنتمي الي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين.

بي إم دبليو M2 موديل 2023

أبعاد BMW M2

تأتي سيارة بي إم دبليو M2 موديل 2023 داخل السوق السعودي للسيارات بطول 4580 مم، وعرض 1887 مم، وارتفاع 1403 مم .

بي إم دبليو M2 موديل 2023

محرك BMW M2

تعمل سيارة بي إم دبليو M2 موديل 2023 بمحرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 460 حصان، وعزم دوران يصل الي 550 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك مكون 8 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات، ولتتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعه في 4.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعه وتقطع مسافة 10.4 كم/ساعة بالتر الواحد .

بي إم دبليو M2 موديل 2023

مقصورة BMW M2

زودت مقصورة بي إم دبليو M2 موديل 2023 الداخلية بالعديد من المميزات التكنلوجية منها، مقاعد رياضية حاضنة ، وشعار M2 المضيء، ولمسات ألوان M، وأحزمة متعددة النقاط، وأنظمة Apple CarPlay ، والمساعد الشخصي الذكي من BMW.

بي إم دبليو M2 موديل 2023

تصميم BMW M2 الخارجي

تظهر سيارة بي إم دبليو M2 موديل 2023 من الخارج تصميم شبابي ورياضي بفضل امتلاكها الي ، هيكل وأقواس عجلات نموذجية، وأضواء M2 الجديدة على شكل L المميز بشكل نابض على الجانبين، وخطوط انسيابية لتمنح السيارة شكل جذابة يلفت الأنظار .

بي إم دبليو M2 موديل 2023

سعر BMW M2

تصل سيارة بي إم دبليو M2 موديل 2023 الي السوق السعودي بسعر 400 ألف ريال سعودي .