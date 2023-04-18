إجازة من الخميس للثلاثاء.. مواعيد عمل البريد والقطارات والمترو والبنوك في العيد

يتساءل عدد كبير من المواطنين، قبل حلول العيد عن مواعيد عمل البنوك، والسكك الحديد والقطارات والمترو، ومكاتب البريد، حيث تبدأ إجازة العيد الفطر المبارك من يوم الخميس 20 أبريل، وحتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري، فيما جاءت مواعيد الهيئات الرسمية والبنوك في العيد كما نستعرضها في التقرير التالي.

إجازات البنوك في العيد

حدد البنك المركزي المصري، إجازة البنوك خلال عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، على أن تستمر لمدة 6 أيام بدءاً من يوم الخميس المقبل 20 أبريل 2023، وحتى الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.

ويبدأ العمل في البنوك الحكومية بعد انتهاء مدة إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، والتي أقرها البنك المركزي المصري، ويعود العمل اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023.

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمنح إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، للعاملين في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والخاص، وذلك لمدة 6 أيام، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 20أبريل، وحتى الثلاثاء 25 أبريل، على أن يعود العمل من جديد بدءا من صباح يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023.

إجازة العيد

إجازة البورصة المصرية في العيد

وعلى غرار البنك المركزي، فقد أصدرت إدارة البورصة المصرية قرارا أيضا بمنح إجازة للعاملين بها لمدة 6 أيام، تبدأ من يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل 2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

ويتم استئناف العمل بالبورصة بعد انتهاء إجازة عبد الفطر المبارك، على أن يبدأ التداول اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023.

كما يتوقف عمل البورصة المصرية يومي الأحد والاثنين الموافق 16 و17 أبريل 2023 الجاري، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، ويتم استئناف العمل اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.

إجازة العيد

مواعيد القطارات في العيد

وفي سياق آخر، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية، خلال الفترة من 16 أبريل 2023 إلى 29 أبريل 2023، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

ويتم تشغيل 4 قطارات ثالثة مكيفة و2 قطار VIP، وتشغيل عدد 4 قطارات ذات تهوية ديناميكية يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 29/4/2023.

حجز تذاكر القطارات في العيد

يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية قبل السفر بـ 24 ساعة.

صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

وقف حجز المجموعات خلال فترة تشغيل العيد.

ومن جانب آخر أعلنت الهيئة القومية للبريد مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بحسب بيان لها اليوم الأحد.

مواعيد عمل البريد في العيد

وقررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها ب 300 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية يومي الاثنين، والثلاثاء الموافقين 24 و25 أبريل، على أن تكون باقي المكاتب عطلة رسمية من يوم الخميس الموافق 20 أبريل إلى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، وفقا للبيان.

إجازة العيد

وذكرت الهيئة أنه سيتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءا من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل.

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، شريف فاروق، إن الهيئة تسعى دائمًا إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لذا اتخذت الهيئة كافة التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر؛ وذلك أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

انتظام العمل بمكاتب البريد الرئيسية

أضاف فاروق أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

وأشار إلى متابعة تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.

واختتمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك 2023، ومن المقرر أن تستمر نفس مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان الجاري.

وأصدر المهندس على الفضالي العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة رئيس مجلس الإدارة، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر مع الاستمرار في مد ساعات التشغيل بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

مواعيد المترو في العيد

ينطلق أول قطار من جميع المحطات الانتهائية في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

وقيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة 12:15 صباحًا.

آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:30 صباحًا.

آخر قطار بالخط الثالث من عدلي منصور 12:07 صباحًا.

آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12:38 صباحًا.

تتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام 1 صباحًا.

محطة جمال عبد الناصر هي المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث وتتم مقابلة آخر قطار 12:30 صباحًا.

محطة العتبة هي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث وتتم مقابلة آخر قطار 12:30 صباحًا.

الخط الساخن لـ شركة مترو الأنفاق

ومن جانبه قال أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إنه منذ تولي الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وهناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن العمل داخل المرفق يجري على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والموجودة بعدد من المحطات لاستقبال الشكاوى المتعلقة بجميع الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.