عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج تواجه أزمة مالية في عيد الفطر 2023

الأبراج
الأبراج

مواليد بعض الأبراج يعانون من أزمة مالية مع قرب عيد الفطر المبارك 2023، ويشعرون بالاكتئاب بسبب قلة المال وعدم التنزه أو السفر.

وفي هذا التقرير نستعرض الأبراج التي تعاني من ضيقة مالية في عيد الفطر المبارك 2023.

برج الحمل

يعاني مواليد برج الحمل من أزمة مالية في عيد الفطر ويمكن أن تستمر لمدة شهر كامل، وسوف يتخلص منها.

txt

برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 : جدد نشاطك

txt

برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 16 أبريل 2023 : لا تفرض آراءك

برج الأسد

أما مواليد برج الأسد فهم يعيشون حالة من الحزن بسبب الضيقة المالية ويمكن أن يلجأ إلى الاقتراض من أحد الأصدقاء.

txt

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 : مكاسب ضخمة

txt

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023.. استعد للمخاطر

برج الدلو

وعن برج الدلو فسوف يعاني من أزمة مالية كبيرة بسبب خسارة في العمل قبل العيد والتي أثرت عليه بالسلب بشكل كبير.

txt

برج الدلو.. حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 : حياة مالية مستقرة

txt

برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 : تودع العزوبية

برج العذراء

يعيش مواليد العذراء حالة من الروتين مع قدوم عيد الفطر  بسبب الديون وقلة المال.

txt

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023.. حل مشاكلك

txt

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 16 أبريل 2023 : مصدر دخل إضافي


 

عيد الفطر حظك اليوم برج الحمل برج الدلو عيد الفطر 2023 عيد الفطر المبارك 2023 مواليد برج الحمل مواليد برج الأسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2350 للجرام| تحرك جديد فى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أول تعليق من اتحاد الكرة على عقوبة إيقاف كهربا

أول قرار من النادي الأهلي عقب عقوبة كهربا وايقافه 12 مباراة.. تفاصيل

نشعر بالفزع.. أول رد من اتحاد الكرة على عقوبة كهربا

التعليم ترد على شكاوى أولياء أمور "أبناؤنا في الخارج" بقرار عاجل

قرار نهائي.. ليفربول يحسم الجدل بشأن رحيل محمد صلاح

هل يتم تقليل عدد أيام العطلات الرسمية والإجازات؟ مفاجأة تنتظر الموظفين

حقائب ممتلئة بالأموال| حقيقة العثور على ملايين الدولارات داخل منزل حميدتي.. شاهد

موضوعات متعلقة

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 : مكاسب ضخمة

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 : استقرار صحي ومالي

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 : مؤامرة من هؤلاء

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 : مفاجأة رومانسية

برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 : جدد نشاطك

برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 : تحلى بالصبر

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 : حب من أول نظرة

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 : تجنب المشاكل

ترشيحاتنا

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. السؤال الـ27 من وفوق كل ذي علم عليم

بنك معرفة عقاري.. غرفة التطوير تقترح إنشاء منصة رسمية لتسهيل التصدير| مكاسب بالمليارات

مقلب رامز جلال.. شيماء سيف تعتذر لانتصار وتصرخ وتطلب المغفرة

خطة سلام.. ماكرون يلجأ إلى الصين لإنهاء حرب أوكرانيا هذا الصيف

أسابيع حاسمة.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن حرب أوكرانيا

انقلاب سيارتين بكورنيش النيل بالقاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى لفاقدي البصر.. علماء يستطيعون إعادة الرؤية لمجموعة من الفئران

جمال شعبان: 8 أسباب تجعلك تتناول الترمس في العيد.. اكتشفها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مسلوقا؟.. خبيرة تغذية توضح

حلويات شهية.. طريقة عمل أم علي بالكنافة

فيديو

معنديش عُقد من الرجالة.. زينة تنهار بالبكاء على الهواء لهذا السبب|فيديوجراف

رسائل لعشيقها..ماذا فعل عامل الخردة بعد اكتشاف خيانة زوجته في القاهرة ؟

ارتفاع شديد ثم انخفاض مفاجئ..تحذير من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة|شاهد

قلب الدنيا.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا.. وتحذير خطير من هذا الأمر/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ