عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. الكشف عن الرئيس الجديد وعودة أبوجبل مرفوضة وحقيقة الانسحاب من السوبر

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، السبت داخل النادي.

الأهلي "المتشبث" VS الرجاء "المنحني"| من يحسم ورقة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال؟!.. أفريقيا يا أهلاوية

أزمة غرامة كهربا.. جان بوسمان لاعب بلجيكي غير قوانين فيفا وأفلس.. تفاصيل

الزمالك يدرس التعاقد مع ظهير أيسر 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود اتجاه لدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للتعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد المصدر أن هذا القرار جاء بسبب تجدد إصابة محمد عبد الشافي في الركبة، وكثرة إصابات عبد الله جمعة وعدم وجود بديل مميز لأحمد فتوح الظهير الأساسي للفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

رئيس الزمالك الجديد من يكون؟!

يناقش مجلس إدارة نادي الزمالك، طلب وزارة الشباب والرياضة لاختيار عضو يتولى مهام رئاسة النادي، وذلك عقب عيد الفطر المبارك.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، قرارها الرسمي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، باعتبار منصب رئيس القلعة البيضاء، شاغرا.
كلفت وزارة الشباب والرياضة، مجلس الإدارة بتعيين قائم بأعمال رئيس النادي خلفا لـ مرتضى منصور، وذلك حتى أقرب جمعية عمومية عادية لعقد الانتخابات.

يذكر أنه سيتم المفاضلة بين أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة وخالد لطيف أمين الصندوق، لتولي أعمال رئيس النادي.

الزمالك اليوم| نجم الأبيض ينضم إلى بيراميدز.. وقرار أوسوريو في العيد

أخبار الأهلي | مفاجأة فى عقوبة كهربا .. ورئيس الرجاء يستنجد بجماهيره

حقيقة انسحاب الزمالك من لقاء السوبر 

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق حقيقة قرار مجلس إدارة النادي بالانسحاب من بطولة السوبر المصري أمام الاهلي يوم ٥ مايو المقبل.

وأكد طارق السيد في تصريحات بفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” أنه تواصل مع مجلس إدارة الزمالك لمعرفه حقيقه قرار الانسحاب خاصه عقب قرار لجنة الاستئناف بوقف تنفيذ قرار ايقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي لحين اتخاذ القرار الأخير 
وأضاف طارق السيد أن مجلس إدارة الزمالك أكد أنه لن يتم الانسحاب من بطولة السوبر المصري وأن الزمالك يصر علي خوض المباراة من أجل التتويج بها وان تكون بدايه قويه للفريق للعودة لتحقيق البطولات

وأضاف طارق السيد أن الزمالك يتعامل مع مباراة السوبر علي انها بطوله يجب التتويج بها

واقعة شيكابالا تثير أزمة .. نجوم الكرة يطرحون روشتة لعلاج السباب الجماعي

منتخب الظل بمرمى الخبراء.. سبق فشله ومرهق ماديا ويخلق الأزمات مع الأندية

رفض عودة حارس الزمالك السابق 

 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن الموقف النهائي لمسئولي النادي الأبيض من فكرة عودة الحارس السابق للفريق والحالي لنادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، عقب نهاية منافسات الموسم الجاري وخلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحل  أبو جبل عن نادي الزمالك عقب نهاية عقده في الموسم الماضي، ولم يتوصل إلى اتفاق مع النادي لتجديد العقد وقام بالتوقيع والانضمام لنادي البنك الأهلي.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك رفضوا فكرة عودة محمد أبوجبل، بعدما رشحه البعض للعودة إلى صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وأشار المصدر أنه كان يوجد  تفكير في ضم حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن أبو جبل ليس في حسابات مسئولي النادي الأبيض لضمه في الموسم الجديد.

فضل الله: تشكيل منتخب الظل يساهم في نشوب الأزمات

سبق فشله.. محمد حليم يكشف ضوابط تشكيل منتخب الظل من مواليد 2003

مصير غامض لنجم الزمالك قبل السوبر 
 

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لـ الزمالك قبل مباراة السوبر المصري مع الاهلي ومواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري، بسبب إصابته في الركبة.
وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "غموض موقف محمد عبد الشافي لاعب الزمالك قبل مباراة السوبر بسبب إصابته في الركبة ولن يلحق بمواجهة سيراميكا المقبلة في الدوري".
 

الزمالك أوسوريو الدوري المصري احمد مرتضي منصور السوبر المصري محمد أبو جبل محمد عبد الشافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

الاعتداء على سائحة فرنسية.. تحريات الأمن تفضح جريمة مخيم ابن الصحراء| النص الكامل

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

تصدر التريند بسبب منى زكي.. سعر صادم لـ جمبري الفراولة

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

موضوعات متعلقة

أبناء الزمالك في بيراميدز .. طارق السيد يصدم جماهيره

الزمالك يستقر علي ضم ظهير أيسر خلال الانتقالات الصيفية

ترشيحاتنا

وفّري فلوسك .. أجهزة كهربائية أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للكهرباء في مطبخك

في العيد.. القومية للأنفاق: الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة

فوضى واضطراب.. الكشف عن انهيار تام للعلاقات بين الشعب الفرنسي وماكرون

بعد إعلان روسيا.. القوات البيلاروسية تختتم تدريباتها على الأسلحة النووية قبل نشرها

الزمالك اليوم.. الكشف عن الرئيس الجديد وعودة أبوجبل مرفوضة وحقيقة الانسحاب من السوبر

دورة رمضانية للنساء| القومي للمرأة: كرة القدم ليست حكرا على الرجال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذبحة في الأنفيلد.. ليفربول يضحي بـ 10 لاعبين بينهم صلاح

هذا يحدث لجسمك عند وضع قشور الّليمون مع الماء | نتيجة تدهشك

تصيب بأمراض نفسية خطيرة .. عادة شائعة فى العيد نفعلها يوميا

بالدولار..أغنى شاب في مصر يثير الجدل بعيدية عيد الفطر من عائلة والده

فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

لن تصدق .. الرنجة تحمى من أمراض خطيرة| فيديو جراف

التليفزيون وقع وعاصفة .. لوسي تكشف عن مواقف الجن معها بسبب المداح 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ