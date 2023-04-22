الزمالك اليوم.. الكشف عن الرئيس الجديد وعودة أبوجبل مرفوضة وحقيقة الانسحاب من السوبر

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، السبت داخل النادي.

الزمالك يدرس التعاقد مع ظهير أيسر

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود اتجاه لدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للتعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد المصدر أن هذا القرار جاء بسبب تجدد إصابة محمد عبد الشافي في الركبة، وكثرة إصابات عبد الله جمعة وعدم وجود بديل مميز لأحمد فتوح الظهير الأساسي للفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رئيس الزمالك الجديد من يكون؟!

يناقش مجلس إدارة نادي الزمالك، طلب وزارة الشباب والرياضة لاختيار عضو يتولى مهام رئاسة النادي، وذلك عقب عيد الفطر المبارك.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، قرارها الرسمي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، باعتبار منصب رئيس القلعة البيضاء، شاغرا.

كلفت وزارة الشباب والرياضة، مجلس الإدارة بتعيين قائم بأعمال رئيس النادي خلفا لـ مرتضى منصور، وذلك حتى أقرب جمعية عمومية عادية لعقد الانتخابات.

يذكر أنه سيتم المفاضلة بين أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة وخالد لطيف أمين الصندوق، لتولي أعمال رئيس النادي.

حقيقة انسحاب الزمالك من لقاء السوبر

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق حقيقة قرار مجلس إدارة النادي بالانسحاب من بطولة السوبر المصري أمام الاهلي يوم ٥ مايو المقبل.

وأكد طارق السيد في تصريحات بفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” أنه تواصل مع مجلس إدارة الزمالك لمعرفه حقيقه قرار الانسحاب خاصه عقب قرار لجنة الاستئناف بوقف تنفيذ قرار ايقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي لحين اتخاذ القرار الأخير

وأضاف طارق السيد أن مجلس إدارة الزمالك أكد أنه لن يتم الانسحاب من بطولة السوبر المصري وأن الزمالك يصر علي خوض المباراة من أجل التتويج بها وان تكون بدايه قويه للفريق للعودة لتحقيق البطولات

وأضاف طارق السيد أن الزمالك يتعامل مع مباراة السوبر علي انها بطوله يجب التتويج بها

رفض عودة حارس الزمالك السابق

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن الموقف النهائي لمسئولي النادي الأبيض من فكرة عودة الحارس السابق للفريق والحالي لنادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، عقب نهاية منافسات الموسم الجاري وخلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحل أبو جبل عن نادي الزمالك عقب نهاية عقده في الموسم الماضي، ولم يتوصل إلى اتفاق مع النادي لتجديد العقد وقام بالتوقيع والانضمام لنادي البنك الأهلي.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك رفضوا فكرة عودة محمد أبوجبل، بعدما رشحه البعض للعودة إلى صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وأشار المصدر أنه كان يوجد تفكير في ضم حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن أبو جبل ليس في حسابات مسئولي النادي الأبيض لضمه في الموسم الجديد.

مصير غامض لنجم الزمالك قبل السوبر



كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لـ الزمالك قبل مباراة السوبر المصري مع الاهلي ومواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري، بسبب إصابته في الركبة.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "غموض موقف محمد عبد الشافي لاعب الزمالك قبل مباراة السوبر بسبب إصابته في الركبة ولن يلحق بمواجهة سيراميكا المقبلة في الدوري".

