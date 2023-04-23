صحة مطروح: استمرار العيادات المتنقلة في أماكن التجمعات خلال أيام العيد

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح عمل العيادات المتنقلة التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الأولية في المتنزهات وأماكن تجمع المواطنين في اليوم الثالث بعيد الفطر المبارك.



ووجه بعمل فرق التثقيف الصحي وتكثيف اللقاءات الجماهيرية خلال فترة الأعياد لتوعية المواطنين عن التغذية السليمة والتنويه عن المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة والتعريف بأماكن تواجدها وكيفية الوصول إليها ومواعيد عملها.

يأتي ذلك في إطار متابعة خطة التأمين الطبي خلال فترة عيد الفطر المبارك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

العيادات المتنقلة لصحة مطروح

العيادات المتنقلة لصحة مطروح