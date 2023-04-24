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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط ساعات رولكس وألماس بحوزة شخص في جمارك المطار| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الساعات غالية الثمن منها ساعات ماركة رولكس العالمية، وكمية كبيرة من الأحجار الكريمة والاطقم الذهبية المرصعة بفصوص من الألماس.

 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة استوقف سالم عابد إسماعيل رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

 

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء فتحي مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات ومشغولات معدنية داخل حقائب الراكب، قام محمود سيد طه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول الموسمية بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هشام محمد حافظ مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود ساعات مرصعة.

قام احمد عبد الفتاح طه مدير الجمرك بتكليف هشام محمد الورداني بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، قامت لجنة من الضابطين السابق ذكرهم بجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٣ ساعات رولكس مرصعة بالألماس و ٢٤ ساعة ماركات عالمية و طقم الماس مكون من إنسيال، حلق، سلسلة، خاتمين، ٣ دلايات و طقم ذهب مكون من ٩ قطع متنوعين و خاتمين مرصعين و كيس بداخله خواتم فضية بوزن حوالي ٣٢٠ جرام و كيس بداخله احجار كريمة وشبه كريمة عبارة عن إكسسوارات حريمي وسبح مختلفة الاحجام والألوان والاشكال بوزن حوالي ٢ كيلو ومائتين جرام وسبحتين من اللؤلؤ.

أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير الإدارة الأولى، بالصالة الموسمية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٣  ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتنفيذا لتوجيهات الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة خاصة في فترات الأعياد والمناسبات. 

صورة من الضبطية

 

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