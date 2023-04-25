الخارجية: إجلاء 1539 مواطنا مصريا من السودان

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، بأنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم /الثلاثاء/ إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية -في بيان صحفي- إن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر فى الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون جهودهم على مدار الساعة في عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطناً.

وأضاف أن العمل يجري على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من أحد المطارات القريبة من الخرطوم فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.

