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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 22 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار شمال المنيا

نقل المصابين لمستشفي
نقل المصابين لمستشفي بني سويف

أصيب 22 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المنيا وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الصحية اللازمة.


انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة صابر. س. ن 28 عاما وجويدة . ا 47 عاما ورشا. ح 35 عاما، كارما. م. ك 11 شهرا ومحمد. ج 10 سنوات وسميحة . ا. ا 40 عاما ويوسف . م 14 عاما وزياد . م 10 سنوات وإبراهيم. ع 38 عاما وطه. ص 35 عاما وإسراء. م 17 عاما وسناء. ا 29 عاما وأنس. ا 3 سنوات وروفان. ا 4 شهور وكامل. م 36 عاما وسعد. م 37 عاما وأسماء . م 27 عاما وسلوى. س 14 عاما وحلا. س 8 سنوات وشعبان. ا 70 عاما ومديحة. ص 64 عاما ويوسف. م 70 عاما، جميعهم يقيمون في محافظتي المنيا والقاهرة، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا الصحراوي انقلاب سيارة الطريق الصحراوي بني مزار انقلاب ميكروباص مستشفى بني سويف الجامعي

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