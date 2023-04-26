السيطرة على حريق بأحد المنازل بقرية في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، على حريق شب، اليوم الثلاثاء، بسبب ماس كهربائي في منزل بقرية "منشأة الامراء" التابعة لمركز إهناسيا، وأتت النيران على بعض محتويات المنزل "غرفة نوم ومطبخ".

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، إخطارًا من العميد محمد محسن، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا يفيد بورود بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية بقرية "منشأة الأمراء" التابعة لدائرة المركز، ووجه مدير أمن بني سويف إدارة الحماية المدنية بإتخاذ اللازم تجاه البلاغ.

ودفعت إدارة الحماية المدنية، بسيارة ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت معاونة الأهالي، من السيطرة على الحريق، حيث تبين من تحريات الرائد عمرو حسونة، رئيس مباحث المركز، أن الحريق شب في شقة سكنية بمنزل "محمد عبد العظيم عويس" وأتت النيران على بعض محتويات المنزل "غرفة نوم ومطبخ".

وبإجراء المعاينة الأولية وطبقًا لأقول سكان المنزل، تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإتخاذ شئونها.