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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختل توازنه.. إصابة عامل سقط من الطابق الثالث بديرمواس بالمنيا

إصابة عامل بديرمواس
إصابة عامل بديرمواس

أصيب عامل أثر سقوطه من الطابق الثالث بمدينة دير مواس جنوب المنيا بسبب اختلال توازنه وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا أخطارا، من غرفة عمليات النجدة  يفيد بسقوط عامل يبلغ من العمر 40 سنة عامل ومقيم بمدينة دير مواس جنوب المنيا ، من الدور الثالث بشارع المركز .

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انتقل فريق الإسعاف والشرطة والحماية المدنية، وتبين إصابة العامل بكسر مضاعف بالساق الأيمن وجرح بالرأس 10 سم دون إصابات أخرى ظاهرية.

 وتبين ان الحادث نتيجة عدم توازنه أثناء العمل وتم نقل المصاب الي مستشفي دير مواس العام للعلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

المنيا الأجهزة الامنية الطابق الثالث نقله للمستشفى مدينة دير مواس اختلال توازنه

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