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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد موسى: كالعادة المارد الأحمر في المربع الذهبي بدوري أبطال أفريقيا

أحمد موسي
أحمد موسي

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي، لتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي مع مضيفه الرجاء المغربي بدون أهداف في المباراة التي جرت مساء السبت في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد موسى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «كالعادة المارد الأحمر في المربع الذهبي».

وأضاف أحمد موسى: «مبروووك للنادي الأهلي والجهاز الفني المحترم وللجمهور العظيم وللكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة علي الصعود المستحق».

تأهل فريق الترجي التونسي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل مع فريق شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي.

تقدم فريق الترجي التونسي بالهدف الأول عن طريق بن رمضان في الدقيقة 49، ثم تعادل شبيبة القبائل في الدقيقة 85 عن طريق أدم ردجيم.

وبهذه النتيجة، يحسم فريق الترجي التونسي تأهله حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، لتصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب لصالحه بنتيجة 2-1.

الترجي التونسي ضد الأهلي

ومن المنتظر أن يواجه الترجي التونسي نظيره الأهلي في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحمد موسى الأهلي والترجي

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