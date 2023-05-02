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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها في حادث تصادم بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات تحقيق الازبكية، اليوم ، بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها في حادث تصادم عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .

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كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بسيدتين بالقاهرة ووفاة إحداهما متأثرة بإصابتها.

رصدت المتابعة الأمنية،  تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن إصابة سيدتين حال عبورهما الطريق بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 /4 /2023م  تلقي قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث مصادمة وإصابة سيدتين بدائرة القسم.

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وبالانتقال لمحل البلاغ والفحص تبين أنه حال سير (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا "توفيت متأثرة بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم"، وشقيقتها - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون "مصابة بكسور متفرقة) بدائرة القسم اصطدمت بهما سيارة "مجهولة" ولاذت بالفرار نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة الأولى.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتبين أنها قيادة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق، وعلل هروبه من محل الواقعة "خشية ضبطه" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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