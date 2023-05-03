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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط: السيسي عدل فى بعض بنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

ذكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعقاب الحرب العالمية الثانية الحدود البولاندية أتسعت نحو الغرب وأخذوا أجزاء من ألمانيا، مشيرا إلى الدور العظيم للرئيس السادات، حينما طلب مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل الأسبق من الرئيس السادات تغيير الحدود مع مصر وفلسطين ، ولكن السادات رفض وأكد ان الحدود المصرية عمرها ليس عام وسوف تستمر ألفين سنه هكذا دون تغيير، مؤكدا أن الرئيس السيسي أيضا نجح في تعديل بعض بنود إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بشأن انتشار الجنود المصريين في سيناء بالكامل.

 

وأوضح "أبو الغيط " خلال لقائه مع الإعلامي " أحمد موسى " ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على فضائية " صدي البلد" أنه لم يكن هناك ثقة بين مصر وإسرائيل في أعقاب نصر أكتوبر 1973 وكانت تريد إسرائيل أن تبقي على الأرض في العريش،  وأن أتفاقية السلام عند توقيعها وضعت حدود على تواجدة القوات المسلحة في سيناء.

 

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك كتاب شاهد على الحرب والسلام يحكي قصة أن المفاوض الإسرائيلس حاول التلاعب مع مصر بإبقاء مستعمرة " ياميت" والتي تضم 10 ألاف إسرائيلي داخل سيناء.

جهود مصر تجاه منع إسرائيل فى الإستيلاء على سيناء

وأشار " أبو الغيط "،  إلى أن إسرائيل كانت تريد بقاء 3 قواعد جوية رئيسية داخل سيناء بدعوي توفير الحماية لها، كانت إسرائيل تريد إنشاء طرق داخلية من إسرائيل إلى سيناء للوصول إلى المستعمرة الإسرائيلية ولكن مصر رفضت تماما.

 

 

 

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