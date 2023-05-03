الشعب الجمهوري: ضرورة الابتعاد عن المغالبة والمصالح الخاصة وإعلاء المصلحة العامة

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه من دواعي السرور الاشتراك اليوم فى مثل هذا الحدث الهام الذي يعبر عن قوة وعظمة الدولة المصرية وإصرار أبنائها المخلصين على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات مهما عظمت، فهذا الحدث الذي وضع لبنته الأولى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، برؤية ثاقبة ونظرة مستقبلية قيادة حكيمة.



وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن حزب الشعب الجمهوري كان من أوائل القوى السياسية التي دعمت وشارك فى هذا الحوار الوطني وحرصت على نجاحه وتحقيق أهدافه منذ أن دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حامل لواء مصر وصمام امالها وحامي استقرارها.



ونوه رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلي أنه نيابة عن حزب الشعب الجمهوري وكافة قواعده الشعبية في شتى ربوع مصر بمدنها وبريفها وجنوبها وصعيدها، مؤكدا أنهم يلا يدخرون جهدا لإنجاز نجاح هذا الحوار.



وعاهد رئيس حزب الشعب الجمهوري، الرئيس السيسي والشعب المصري، أن يقدموا وبكل إخلاص أقصي درجات التعاون وأن نتحمل بقدر كبير من إنكار الذات والابتعاد عن المغالبة والمصالح الخاصة، وأن يعلوا من المصلحة العامة بغض النظر عن المنافسة الحزبية والإيدلوجية.



وأضاف، أن حزب الشعب الجمهوري يتطلع إلى هذا الحوار الوطني ونتائجه التي ستكون بمثابة ركيزة هامة تضاف إلى ركائز بناء الجمهورية الجديدة التي بدأت مسيرتها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



