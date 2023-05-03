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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النواب يطرح 113 موضوعا بجلسات الحوار الوطني.. والتحدي الأكبر توافق الجميع

عمرو درويش عضو مجلس
عمرو درويش عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب والسياسين، إن فاعليات الحوار الوطني اليوم مشهد يفتخر به كل المصريين وان السنوات السابقة بالفعل شهدت مجالا للحوار الوطني ولكن لاول مرة نشهد  من مختلف التيارات والاتجاهات والأيدلوجيات مختلفة مع بعضها  فحضور واجتماع، خبراء أقتصاديين، معارضة، مجتمع مدني، أحزاب، كتل، شباب، مرأة، نقابات، فبهذا الشكل من التوافق نحقق الوصول بالوطن إلى برالأمان وهذا يقوي من الجبهة الداخلية بشكل غير مسبوق.

 

وأكد " درويش " خلال مداخلته هاتفيا مع الإعلامية " عزة مصطفى " ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على فضائية " صدي البلد"، أن اليوم فى الحوار الوطني هو مشهد تاريخي، فكان وقد سبق انعقاد لجلسات الحوار الوطني ولكن لم يحدث بمثل هذا الشكل والكيفية، وهذا يعني أن الأمور منفتحة بشكل كبير سوف ينعكس قطعا فى نقاشات محاور الأساسية الثلاثة مما ينعكس على حياة المصريين.

توافق القوي الشعبية والعامة والسياسية


وأشار عضو مجلس النواب، أنه كان متوقعا بشكل كبير أن تذاع جلسة الحوار الوطني على شاشات التليفزيون، لأن مجلس أمناء الحوار الوطني كان يحضر لجلسات الحوار الوطني من سنة ماضية، وكانت تتم جلسات تحضيرية سابقة، لخلق مثل هذا التوافق فى جلسة الحوار الوطني بهذا المشهد الموفق ، وأن هذا يخلق نوع كبير من التحدي للقوي الشعبية والعامة والسياسية، وأن رئيس الجمهورية يمنح لهم الفرص لخلق حلقة ربط كبيرة بين جميع المشاركين فى الحوار.


وأوضح، أن أنطلاق هذا الحوارفى الإطار العام للدولة  فإنها تحتاج إلى مثل هذا التوافق و التوحيد، والبحث عن تقوية الجبهة داخل مصر وأتحادها على أسس معينة،  وهذا ما نراه اليوم فى الكلمات التي قيلت والحوار الدائر، مضيفا أن الأعوام الماضية كانت هناك " فجوي" بين جميع حلقات الفكر، فكل منهم كان يذيع ما يريد من منبره، فالجلسات سوف تذاع على الهواء مباشرة ويجب أن يتابع ها الجمهور ويشارك بها، وسوف يتم طرح 113 موضوع مفتوح بناءا على ما جاء من مجلس أمناء الحوار الوطني والمواطنين والممثليين عن الأطياف والطبقات المجتمعية فى مصر، وبالتالي سوف يكون الحديث اكثر صراحة، وأن التحدي الأكبر هو أن الجميع يتوافق.

 

 

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